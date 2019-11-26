中國創新向心夫婦偵訊態度配合 否認是共諜

法務部調查局國家安全維護處幹員25日在桃園機場攔下欲出境的中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青（前低頭者），台北地檢署26日凌晨諭令2人限制出境出海。中央社記者郭日曉攝 108年11月25日

（中央社記者林長順台北26日電）台北地檢署偵辦中國創新投資公司主席向心夫婦涉嫌違反國安法，今天凌晨諭令2人限制出境出海。據了解，向心夫婦偵訊時有問必答、態度配合，但否認擔任共諜。

向心夫婦凌晨偵訊後搭車前往君悅飯店，兩人被檢察官限制出境、出海，除了無法離境外，在台灣行動自由。

自稱中國間諜的男子王立強日前指控香港中國創新投資公司主席向心吸納他作間諜。圖為中國創新投資位於香港的大樓。中央社記者沈朋達香港攝 108年11月26日

自稱中國間諜的男子「王立強」日前指控，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

他並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

調查局及國安局針對外媒報導，分頭進行查證，調查局國家安全維護處幹員24日在桃園機場攔下欲出境的向心及龔青，帶回訊問，昨天晚間9時許依涉違國家安全法移送北檢複訊。

據了解，向心夫婦偵訊期間配合調查，有問必答，但否認「王立強」指控內容。檢調認定，向心夫婦涉嫌違反國家安全法發展組織罪，將2人列為被告。

由於「王立強」爆料內容事證仍有待查證，檢察官並未做出聲請羈押等強制處分，而是諭令2人限制出境、出海，在台協助調查。（編輯：李亨山）1081126

自稱中國間諜的男子王立強日前指控香港中國創新投資公司主席向心吸納他作間諜。圖為中國創新投資位於香港的大樓，24日鐵門深鎖。中央社記者沈朋達香港攝 108年11月26日