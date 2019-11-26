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向心夫婦曾多次來台 檢調查出此次是訪友洽商

最新更新：2019/11/26 20:29
檢調26日查出中國創新投資公司主席向心及替任董事龔青曾多次來台，這次來台主要是訪友及洽商。圖為向心及龔青（前低頭者）25日晚間9時許被移送北檢複訊。中央社記者郭日曉攝　108年11月25日
檢調26日查出中國創新投資公司主席向心及替任董事龔青曾多次來台，這次來台主要是訪友及洽商。圖為向心及龔青（前低頭者）25日晚間9時許被移送北檢複訊。中央社記者郭日曉攝　108年11月25日

（中央社記者林長順台北26日電）為查察外媒報導中國間諜王立強指控內容，北檢今天凌晨諭令中國創新投資公司主席向心夫婦限制出境出海。檢調查出，向心夫婦曾多次來台，這次來台主要是訪友及洽商。

自稱中國間諜的男子王立強日前指控，總部位在香港德輔道西的中國創新投資公司是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

他並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局及國安局分頭進行查證，調查局除指示駐澳洲法務秘書，向澳洲相關機關索取有關資料積極蒐證調查外，國家安全維護處也立案調查，發現向心夫婦已於21日入境台灣，將於24日晚間離境返回香港。

調查局立即與移民署聯繫，暫時留置向心夫婦，並請桃園市調查處就近前往桃園國際機場，對兩人發出通知書，請他們協助調查「王立強」指控內容。2人隨即聘請台灣的律師提供協助。

法務部長蔡清祥今天被問到調查局留置向心夫婦是否與一般辦案程序不同。蔡清祥說，一切都是依法行事，也許一開始是行政調查，後來才轉為刑事偵查。

檢調查出，向心夫婦曾多次來台，此次來台主要是拜訪朋友並會晤商務人士，洽談投資事宜，2人將拜訪名單提供檢調，當中並沒有政治人物。

據了解，向心夫婦偵訊期間配合調查，有問必答，但否認「王立強」指控內容。檢察官認定相關事證仍有待查證，將他們列為違反國家安全法被告，諭令限制出境、出海，在台協助調查。

媒體報導，檢調偵訊向心夫婦時，拿出2人與「王立強」在一個聚會場合的合照照片，讓向心啞口無言。辦案人員則否認此事。（編輯：李錫璋）1081126

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