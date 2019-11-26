向心來台投資遭駁 經長：因與中國軍方關係密切

（中央社記者廖禹揚台北26日電）涉嫌違反國安法的中國創新投資公司主席向心，2016年曾申請來台投資，但遭投審會駁回。經濟部長沈榮津今天表示，向心任職公司與中國軍方關係密切是駁回主因，目前投審會沒有收到其他與向心相關案件。

對於中國創新向心與龔青夫妻涉國安法事件，台大資工系教授高成炎接受媒體訪問時表示，向心2年前曾透過朋友牽線，表示要投資他經營的地熱公司，但最後破局。

高成炎說，如果後面是中國共產黨的錢，他是一世英明毀於一旦，所以很慶幸這個事情沒有成。

經濟部投審會證實，向心等人曾在2016年向投審會申請在台設立公司，從事不動產買賣等業務，但此案在2017年遭投審會以國安考量為由駁回。

沈榮津今天出席台灣人工智慧晶片聯盟會員大會前受訪表示，當時國防部認為，向心與龔青曾是中國創新及中國趨勢公司的董事，這兩家公司都曾與中國軍工企業「中國兵器工業集團公司」的附屬公司合作；龔青也曾任職於中國國防科技信息中心等與中國軍方有密切關係的大型機構。

中國創新控股的香港太陽創建公司以軍用航空蓄電專利技術為核心，生產太陽能光電一體系統，都大量應用在軍隊裝備。沈榮津表示，國防部認為此案有國安疑慮。圖為中國創新投資位於香港的大樓，24日鐵門深鎖。中央社記者沈朋達香港攝 108年11月26日

此外，中國創新控股的香港太陽創建公司以軍用航空蓄電專利技術為核心，生產太陽能光電一體系統，都大量應用在軍隊裝備。沈榮津表示，國防部基於以上理由，認為此案有國安疑慮，投審會據此意見駁回此案。

媒體報導，向心透過各種管道大量購入信義區土地等方式在台投資，媒體關心經濟部是否掌握到相關金流狀況，對此，沈榮津表示，若向心採取不須透過投審會核准的方式來台，投審會就不會收到通知，目前投審會並未收到與向心相關的其他案件，可能必須透過其他相關單位確認。

自稱中國間諜的男子王立強日前指控中國創新投資公司是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，目的為「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」；他也聲稱該公司在台灣媒體投下經費，讓中國得以進行新聞檢查。

對此，調查局國家安全處24日在桃園機場攔下向心夫婦，帶回訊問，並在25日依涉違國家安全法移送北檢複訊；向心夫婦偵訊時有問必答、態度配合，但否認擔任共諜。（編輯：林淑媛）1081126