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中國疑似間諜滲透台灣干擾選舉
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中國疑似間諜滲透台灣干擾選舉1/21

共諜案 中國創新向心夫婦維持限制出境出海

最新更新：2019/11/27 13:08
北檢偵辦中國創新投資公司主席向心（前左）及替任董事龔青（右）夫婦涉國安法案件，檢方為續行查察，27日上午傳喚向心夫婦說明，兩人上午近12時由律師陪同步出北檢五辦。中央社記者裴禛攝　108年11月27日
北檢偵辦中國創新投資公司主席向心（前左）及替任董事龔青（右）夫婦涉國安法案件，檢方為續行查察，27日上午傳喚向心夫婦說明，兩人上午近12時由律師陪同步出北檢五辦。中央社記者裴禛攝　108年11月27日

（中央社記者劉世怡台北27日電）北檢偵辦中國創新投資公司主席向心夫婦涉國安法案件，今天上午10時傳喚向心夫婦說明，近2小時訊問，2人均有問必答、態度配合，檢方訊後請回，維持限制出境出海處分。

檢方為續行查察，今天上午10時傳喚向心夫婦赴北檢第五辦公室說明，2人提早約半小時抵達並接受訊問，歷經近2小時訊問，2人於偵查庭內有問必答、態度配合，檢方訊後請回，維持限制出境出海處分。向心夫婦由律師陪同離開北檢，遭媒體包圍追訪時不發一語。

檢方人士指出，雖然限制出境出海相關法條於今年5月間修法通過，明定偵查中檢察官逕行對被告限制出境、出海，不得逾8月，不過因還沒開始實施，因此向心夫婦遭限制出境，目前適用舊法，限制出境沒有期限。北檢態度是基於人權保障等理由，會儘快將本案調查完成及偵查終結。

自稱中國間諜的男子「王立強」日前受外媒採訪指控，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」；「王立強」並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

為查察外媒報導中國間諜王立強指控內容，調查局發現向心夫婦正來台自由行，24日從桃園機場攔下欲出境的向心夫婦，並且帶回調查，25日晚間將2人帶往台北地檢署複訊，北檢26日凌晨諭令向心夫婦限制出境出海。檢調查出，向心夫婦曾多次來台，這次來台主要是訪友及洽商。（編輯：李亨山）1081127

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