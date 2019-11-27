謠傳合影共諜王立強 林飛帆報案警偵辦

網路謠傳民進黨副秘書長林飛帆（中）與共諜王立強餐敘合照。林飛帆及民進黨發言人李晏榕（左）27日到刑事局報案，警方將依加重誹謗、社會秩序維護法及變造文書等罪嫌偵辦。中央社記者黃麗芸攝 108年11月27日

（中央社記者黃麗芸台北27日電）網路謠傳民主進步黨副秘書長林飛帆與共諜「王立強」餐敘合照。林飛帆及民進黨發言人李晏榕今天到刑事局報案，警方將依加重誹謗、社會秩序維護法及變造文書等罪嫌偵辦。

林飛帆昨天在臉書（Facebook）貼文指出，有人拿他多年前與民運人士王丹、香港來訪朋友的合照，用來造謠指稱照片內其中一名香港友人為投澳的共諜「王立強」。

針對網傳林飛帆等人曾與「王立強」聚餐等不實謠傳，林飛帆上午偕同李晏榕前往刑事局報案。

林飛帆接受媒體聯訪時表示，共諜「王立強」案發生後迄今，網路上持續轉傳許多假消息，其中包括一張他與香港友人的合照，甚至還被加上一段文字訊息，影射民進黨與「王立強」有所關聯。

他指出，其實這張照片是香港眾志秘書長黃之鋒等人，多年前來台與台灣政黨交流的聚餐照片，而被謠指為「王立強」者實為前香港立法會議員姚松炎的助理李志榮。

林飛帆說，他近日與李志榮聯繫後，對方也詫異竟會遭謠指為「王立強」，對此事感到匪夷所思。

林飛帆表示，他即便近日一再對外聲明澄清此為假消息，但昨天竟又出現另一張照片，且假稱其中一人是「李志榮」，由於許多錯誤訊息不斷在網路、臉書和Line群組流傳，今天報案就是不願對此事姑息。

林飛帆指出，目前將對造謠、轉傳假消息者持續蒐證，現已掌握近20個網路帳號，這些帳號顯示過去支持特定政黨且有高度關聯，但進入報案階段就不做任何說明，全案交由警方偵辦。

李晏榕表示，今天報案人包括林飛帆及民進黨主席卓榮泰，因網路轉傳貼文使用「民進黨金援共諜」的不當連結，這是散布假消息，讓外界產生誤會，侵害、影響國家安全，也妨害社會安寧秩序。（編輯：戴光育）1081127