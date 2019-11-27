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向心夫婦疑透過人頭購北巿房產 北檢追查金流

最新更新：2019/11/27 14:33
北檢偵辦中國創新投資公司主席向心（前左）夫婦涉國安法案件，檢方為續行查察，27日上午傳喚向心夫婦說明，兩人上午近12時由律師陪同步出北檢五辦。中央社記者裴禛攝　108年11月27日
北檢偵辦中國創新投資公司主席向心（前左）夫婦涉國安法案件，檢方為續行查察，27日上午傳喚向心夫婦說明，兩人上午近12時由律師陪同步出北檢五辦。中央社記者裴禛攝　108年11月27日

（中央社記者劉世怡台北27日電）北檢偵辦中國創新投資公司主席向心夫婦涉國安法案件，查出2人透過人頭出資購買北巿信義區二戶房產，總價上億元，資金來源及流向列為追查重點，另北檢強調辦本案有管轄權。

台北地檢署發布新聞稿指出，因被告向心等人在台相關行為地、居所地及購置不動產所在地，都是在台北地檢署轄內，北檢有管轄權；向心等人雖24日欲從桃園機場出境，但依現有資料，桃園地檢署並無管轄權。

有媒體報導指本案應由二審台灣高檢署偵辦等，北檢透過新聞稿指出，依照刑事訴訟法規定，除了內亂罪、外患罪、妨害國交罪須由台灣高檢署偵辦外，台北地檢署有權偵辦國家安全法案件，並舉例之前偵辦並起訴鎮小江等共諜案。

此外，考量本案曝光源於澳洲媒體採訪自稱中國間諜的男子「王立強」，辦案人員不排除依現行台灣與澳洲間建立的刑事司法互助機制，請求澳洲當局提供相關資料。

自稱中國間諜的男子「王立強」日前接受澳媒採訪指控，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」；「王立強」並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

為查察外媒報導中國間諜王立強指控內容，調查局發現向心夫婦正在台灣自由行，24日從桃園機場攔下欲出境的向心夫婦，並且帶回調查，25日晚間將2人帶往台北地檢署複訊，北檢依國安法的發展組織罪，26日凌晨諭令向心夫婦限制出境出海。檢調查出，向心夫婦曾多次來台，這次來台主要是訪友、洽商並做健康檢查及醫美療程。（編輯：李亨山）1081127

北檢偵辦中國創新投資公司主席向心及替任董事龔青（右）夫婦涉國安法案件，檢方為續行查察，27日上午傳喚向心夫婦說明，兩人上午近12時由律師陪同步出北檢五辦。中央社記者裴禛攝　108年11月27日
北檢偵辦中國創新投資公司主席向心及替任董事龔青（右）夫婦涉國安法案件，檢方為續行查察，27日上午傳喚向心夫婦說明，兩人上午近12時由律師陪同步出北檢五辦。中央社記者裴禛攝　108年11月27日
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