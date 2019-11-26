國民黨否決徐榛蔚為傅崐萁輔選 縣黨部召開考紀會

國民黨中央否決花蓮縣長徐榛蔚（前右）為丈夫傅崐萁（前左）輔選，縣黨部26日表示已召開考紀會，通知徐榛蔚說明。圖為21日徐榛蔚陪同傅崐萁到花蓮縣選舉委員會登記參選立委。中央社記者張祈攝 108年11月21日

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）國民黨中央否決花蓮縣長徐榛蔚為丈夫傅崐萁輔選，傅、徐兩人對此皆未回應；縣黨部今天表示，昨天召開考紀會，通知徐榛蔚說明，考紀決議將提報黨中央。

國民黨在花蓮已提名黃啟嘉參選立委，無黨籍前花蓮縣長傅崐萁日前登記參選，泛藍正式分裂，身兼國民黨中常委的徐榛蔚為誰輔選引發關注。

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君今天表示，傅崐萁21日登記，縣黨部收到黨員檢舉3人違紀站台，包括徐榛蔚及黨籍縣議員、鄉鎮市長。

胡慧君指出，縣黨部並非針對誰，收到檢舉就必須處理，縣黨部昨天召開第1次考紀會，今天已通知徐榛蔚，要求29日召開第2次考紀會提出書面說明，或到場澄清，無論有沒有說明，考紀會決議都將呈交黨中央。

外界質疑中國國民黨員行為規範，有幫配偶輔選的條例。胡慧君表示，徐榛蔚的立場，縣黨部可以體諒，但仍需中央核准，過去也有黨員幫配偶輔選受黨紀懲處的前例。

對此，徐榛蔚說，不便回答黨務選務；傅崐萁則不願回應。黃啟嘉表示，黨若沒有黨紀，選舉就會亂了套，尊重黨的決定。（編輯：謝雅竹）1081126