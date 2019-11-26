傅崐萁廣告秀韓國瑜合照 韓辦：目前不會要求撤

（中央社記者余祥台北26日電）花蓮立委選舉泛藍分裂，但無黨籍前花蓮縣長傅崐萁與國民黨立委參選人黃啟嘉，今天都在更生日報刊出與國民黨總統參選人韓國瑜的合照，引發熱議。韓競辦發言人葉元之今天說，韓國瑜支持黨提名參選人，但也會團結一切力量下架民進黨。

更生日報頭版刊登，傅崐萁打出正藍戰將稱號，並放上與韓國瑜合照，宣傳與韓國瑜聯合競選總部將在27日成立；黃啟嘉則是刊登競總成立延期公告，指原訂同為27日成立，但因韓國瑜另有行程無法參與決定延期。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之說，韓國瑜27日行程在宜蘭，因此不會到花蓮；韓國瑜一定會支持黨提名的參選人，但也會團結一切力量下架民進黨。

針對傅崐萁秀與韓國瑜的競選合照，葉元之說，他個人也是看報紙才知道，會再去了解；至於是否可能要求傅崐萁撤下與韓的合照，葉元之說，目前沒有聽說要有這個動作，但以前沒有遇過這種情況，相關細節會再研究看看。

國民黨文傳會主委程美華表示，更生日報刊登的傅崐萁與韓國瑜的合照，是傅崐萁自行合成的照片；國民黨在花蓮唯一提名黃啟嘉，更已通令全力動員輔選，不分區立委參選人鄭麗文也將到花蓮為黃啟嘉輔選。

韓國瑜原訂27日將進行花蓮傾聽之旅，在傅崐萁投入花蓮立委選戰後隨即取消，改為宜蘭傾聽之旅，引發聯想；至於是否相挺傅崐萁，韓國瑜尚未表態，他日前表示，這分為情感和政黨兩層次，到時候大家一定會了解他的選擇。（編輯：蘇龍麒）1081126