破除讓位傅崐萁 國民黨提名黃啟嘉對戰蕭美琴

國民黨破除地方盛傳讓前花蓮縣長傅崐萁（左）參選的傳言，中常會25日正式提名原核准參選的黃啟嘉（中），對戰民進黨立委蕭美琴。（圖左和右為中央社檔案照片，圖中取自facebook.com/chichiahualien）

（中央社記者余祥台北25日電）花蓮縣立委選舉藍綠參選人明朗，國民黨中常會今天正式提名原核准參選的黃啟嘉，對戰民進黨立委蕭美琴，破除地方盛傳國民黨將「換嘉」讓前花蓮縣長傅崐萁參選的傳言。

國民黨中常會日前已經核准初選勝出的黃啟嘉參選花蓮縣選區立委；不過，考量到傅崐萁地方實力堅強，國民黨一直保留若傅崐萁恢復黨籍可考慮整合空間，因此地方盛傳藍營可能「換嘉」讓傅崐萁參選。

國民黨今天下午召開中常會，國民黨發言人歐陽龍會後轉述說，中常會正式提名黃啟嘉參選花蓮縣立委；媒體追問，是否代表未來不會再跑出另一個人去登記參選，歐陽龍說，不會。

輔選人士指出，過去以核准形式提名黃啟嘉，主要就是預留與傅崐萁合作空間；不過，由於傅崐萁至今未申請恢復黨籍，花蓮縣黨部強烈建議黨中央應該將原本的核准改為提名。

輔選人士說，中常會今天通過黃啟嘉的提名，等於未來不可能與傅崐萁合作，黃啟嘉將戰到底。

傅崐萁今天參加地方活動時，仍避談是否參選立委一事。（編輯：蘇志宗）1080925