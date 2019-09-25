更多編輯台推薦新聞：
專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果
政治

專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世
國際

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 強調中國擴張隱憂
首頁 / 重點新聞
新聞專題
2020立委選舉
2020立委選舉開戰在即，藍營多位不分區立委規劃投入區域選戰，還有立委換選區挑戰，讓多個選區可能形成現任立委捉對廝殺局面。
2020立委選舉
新聞專題
2020立委選舉4/18

破除讓位傅崐萁 國民黨提名黃啟嘉對戰蕭美琴

最新更新：2019/09/25 18:54
國民黨破除地方盛傳讓前花蓮縣長傅崐萁（左）參選的傳言，中常會25日正式提名原核准參選的黃啟嘉（中），對戰民進黨立委蕭美琴。（圖左和右為中央社檔案照片，圖中取自facebook.com/chichiahualien）
國民黨破除地方盛傳讓前花蓮縣長傅崐萁（左）參選的傳言，中常會25日正式提名原核准參選的黃啟嘉（中），對戰民進黨立委蕭美琴。（圖左和右為中央社檔案照片，圖中取自facebook.com/chichiahualien）

（中央社記者余祥台北25日電）花蓮縣立委選舉藍綠參選人明朗，國民黨中常會今天正式提名原核准參選的黃啟嘉，對戰民進黨立委蕭美琴，破除地方盛傳國民黨將「換嘉」讓前花蓮縣長傅崐萁參選的傳言。

國民黨中常會日前已經核准初選勝出的黃啟嘉參選花蓮縣選區立委；不過，考量到傅崐萁地方實力堅強，國民黨一直保留若傅崐萁恢復黨籍可考慮整合空間，因此地方盛傳藍營可能「換嘉」讓傅崐萁參選。

國民黨今天下午召開中常會，國民黨發言人歐陽龍會後轉述說，中常會正式提名黃啟嘉參選花蓮縣立委；媒體追問，是否代表未來不會再跑出另一個人去登記參選，歐陽龍說，不會。

輔選人士指出，過去以核准形式提名黃啟嘉，主要就是預留與傅崐萁合作空間；不過，由於傅崐萁至今未申請恢復黨籍，花蓮縣黨部強烈建議黨中央應該將原本的核准改為提名。

輔選人士說，中常會今天通過黃啟嘉的提名，等於未來不可能與傅崐萁合作，黃啟嘉將戰到底。

傅崐萁今天參加地方活動時，仍避談是否參選立委一事。（編輯：蘇志宗）1080925

延伸閱讀
傅崐萁首度鬆口挺韓 避談是否選立委拚區域立委再增20席 國民黨搶攻六都都會區總統選情拉抬立委 民進黨55到60席有一拚機會
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報