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總統：年改任意廢止無財務規劃 將再起爭議

最新更新：2019/11/30 13:44

（中央社記者溫貴香台北30日電）國民黨總統參選人韓國瑜拋出年改修法，總統蔡英文今天表示，年改方案是社會共識，如果任意調整或廢止而沒有提出負責任的財務規劃，只會讓這件事又起爭議。

總統上午陪同民進黨立委參選人許淑華、吳怡農至軍公教人口眾多的台北市松山區南京公寓市場，向市場商家及民眾問候拜票。獲知總統要來，許多民眾爭相與總統握手合照，高喊「蔡英文加油」。

拜票過程中，民眾相當熱情，擠得水洩不通，一名民眾對採訪點圍起紅線相當不滿，直接穿越紅線嗆聲，與蔡總統支持者發生口角，幸好未釀成衝突。

總統致詞表示，今天很高興看到許多小朋友在現場，政府有一個政策就是希望0到6歲小朋友，可以得到國家更好的照顧。預計未來4年，將育兒津貼從每月新台幣2500元增加到5000元，同時準公共化、公共化幼兒園也會增加到3000班，進一步共同分擔年輕人養兒育女的負擔。

韓國瑜昨天公布26項政策，其中退休安養政策方面，承諾重建退休安養制度，重啟協商，立即廢止有關所得替代率調降的公教年改政策。蔡總統重申，推動年改是因為面臨國家財政上的困難，必須進行財務重整，在整個過程中，省下約新台幣1兆4000億元，也把這些金額回歸基金，讓基金的財務更健全，確保至少30年財務可以健康運轉。

她並說，整個設計過程中，也有漸進式調整，有過渡期，同時也有樓地板的保障，讓年改對於一般收入的民眾不會有太大衝擊。

總統說，年改方案是社會共識，如果任意提出調整或廢止，而沒有提出負責任的財務規劃，只會讓這件事又起爭議。

提到吳怡農、許淑華的選情，蔡總統說，兩位立委參選人的選區歷來都較艱困，但覺得這次的機會非常好。對於掃街過程中民眾很熱情，但也讓菜市場顯得有些擁擠，下次有機會將處理得更好。（編輯：張均懋）1081130

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