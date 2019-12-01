哈登生涯第4次飆至少60分 追平喬丹並列史上第3[影]

（中央社休士頓30日綜合外電報導）NBA的哈登（James Harden）今天攻下60分，率休士頓火箭158比111擊敗亞特蘭大老鷹。哈登生涯4度單場拿下至少60分，追平喬丹（Michael Jordan） 紀錄，名列NBA史上第3多。

單場得分達至少60分場次比哈登、喬丹還多的僅有2人，分別是有32場比賽得分達至少60分的張伯倫（Wilt Chamberlain），和曾6度單場得分至少達60分的布萊恩（Kobe Bryant）。

哈登說：「那真的太棒了，這些人的成就是我試著想要追上的。」哈登今天距他的生涯單場最高得分61分，只差了1分。

他說：「希望當我完成，當人們談到那群球員時，也能永遠都提到我。」

今天哈登只打31分鐘，包含三分線外14投8中，整場比賽24次出手命中16球，另外在23次罰球中罰進20球，並送出8次助攻。

哈登是得分達至少50分場次滿20場的史上第4人，其他3人分別是118場的張伯倫、31場的喬丹、25場的布萊恩。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081201