高分檢簽結外患罪 韓國瑜：證明未支持一國兩制

（中央社記者王淑芬高雄2日電）民進黨高雄市議員陳致中告發國民黨總統參選人韓國瑜涉犯外患罪嫌，高雄高分檢查無不法簽結。對此，韓國瑜在臉書表示，證明他沒有支持一國兩制，呼籲參選人回歸政策論述。

韓國瑜今年3月間拜會香港中聯辦官員、國台辦主任劉結一等，高雄市議員陳致中等人向高雄高分檢遞狀告發涉犯外患罪嫌。日前檢方認為韓國瑜當時是高雄市長，無權與對岸官員「通謀」國家主權事宜，表達支持「九二共識」，並不等於支持「一國兩制」等，查無有任何不法，全案簽結。

韓國瑜昨天深夜貼文指出，高分檢正式簽結他被控涉及外患罪案，不只證明他沒有支持一國兩制，也進一步證實了民進黨混淆「九二共識」就是「一國兩制」的芒果乾是假的。

他還指出，為了讓高雄走出台灣、迎向世界，他去年底帶領官員、市議員出訪美國、澳門、大陸、香港就是希望讓貨出得去，人進得來，讓世界看見高雄。

韓國瑜表示，高雄農產品出口額已達到過去兩年的3倍，未來也希望全台灣都能夠貨出去、人進來，讓世界看見台灣。他貼文還標記「聰明的政府幫人民找出路」「愚蠢的政客發芒果乾恐嚇人民」。

他呼籲參選人回歸政策論述，不是用廉價的抹黑抹紅手段增加選票，不但扭曲事實，同時也扭曲了台灣的未來。

韓國瑜說，反對一國兩制不是民進黨的專利，中華民國是擁有主權的國家，在堅持自由民主的主軸下，「今日香港，明日台灣」是絕對不可能發生的。所以「我以手覆心再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制，為了中華民國，我不怕粉身碎骨，這是我的信念、是我一生的堅持」。

至於高分檢簽結韓國瑜涉犯外患罪嫌查無不法。陳致中昨天接受聯訪表示，檢方不敢辦，台灣人用選票來辦。（編輯：謝雅竹）1081202