光電發展里程碑 彰濱太陽能發電破一億度

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台電彰濱光電區是全台最大地面型光電場，從去年10月發出第1度電後，至今已發逾1.17億度電，台電預估，每年可發近1.4億度電，約可供4萬家戶一年用電量，創下光電發展新里程碑。

政府推動能源轉型，2025年時再生能源發電占比將達20%，其中以風電及光電為主力。由於太陽能併網容量持續增加，繼太陽能光電今年夏季單日發電尖峰曾數度超越核電廠機組後，又傳出好消息，彰濱光電區發電度數正式突破1億度電，截至目前已超過1億1700萬度電。

台電在彰濱工業區打造目前全台最大地面型光電場，彰濱光電場在去年2月開工，去年10月發出第1度電，今年3月全數併聯發電。總面積占地約140公頃，全區使用約34萬片高效率太陽能板，總裝置容量達100MW。

台電預估該區每年約發出近1.4億度電力，可以供應近4萬戶家庭一年用電量。

為了慶祝突破彰濱光電區發電超過億度，台電舉行「當我們同在億起」活動，民眾在20日前可以至台電網站（http://dre.taipower.com.tw/forecast）預測24日止的累計發電量，台電將採最接近實際發電的數據，並以隨機方式抽獎，得獎者有機會將面額2000元的全聯禮券帶回家。

彰濱光電場除了是全台最大地面型太陽光電場，也是潔淨能源中心，包含太陽光電廠、開閉所及升壓站、儲能系統以及碳捕集設施。（編輯：林孟汝）1081203