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Google亞洲再生能源交易首例 在台認購10MW綠能

最新更新：2019/01/23 10:03
Google23日宣布在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，開發夥伴永鑫能源將協助Google架設4萬個太陽能面板至台南的養殖場魚池，將土地有效利用率最大化。（Google提供）中央社記者吳家豪傳真 108年1月23日
Google23日宣布在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，開發夥伴永鑫能源將協助Google架設4萬個太陽能面板至台南的養殖場魚池，將土地有效利用率最大化。（Google提供）中央社記者吳家豪傳真 108年1月23日

（中央社記者吳家豪台北23日電）Google今天宣布在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，成為台灣電業法修正案通過後，首家於台灣購買再生能源的企業，更是Google首宗在亞洲完成的再生能源交易。

Google發布新聞稿指出，座落於台南市的太陽能電廠將提供本次採購的再生能源電力，以供應Google台灣資料中心的營運。採購再生能源實踐了「Google智慧台灣」計畫的承諾。

Google購買的再生能源將由4萬個太陽能面板所產生，這座太陽能電廠位於彰化彰濱工業區的Google台灣資料中心南邊約100公里，兩處均連結到同一個區域電網。

透過開發夥伴Diode Ventures、臺鹽綠能、雲豹能源以及永鑫能源的部署設計、技術支援以及社群理念，Google得以採用創新且兼具各方需求的方式獲得再生能源電力，將太陽能面板架設到養殖場魚池，利用支架的方式將太陽能面板升高數英尺。

Google表示，這樣的設置對台灣人口稠密的特性而言，能大幅提高土地利用效率。太陽能面板和魚類可和平共存，當地得以達到生態平衡；擁有魚池的養殖業者更因為太陽能面板的部署，可獲得額外的收入。

Google台灣公共政策暨政府事務資深協理陳幼臻說，開放的法規環境是促成再生能源採購的要件，因此十分感謝行政院、經濟部、能源局與台電公司在過去幾年給予的協助與支持，讓Google得以在台灣完成在亞洲的首個再生能源採購案。

陳幼臻表示，Google高度讚許台灣政府在再生能源政策的前瞻性，未來也期盼能與台灣持續合作，努力朝降低市場門檻和購買成本的目標前進。此外，也希望更多企業加入台灣再生能源交易市場，未來能有更多、更大規模的採購案。

Google指出，本次採購為Google在台灣的營運提供了長期且穩定的電價，更幫助台灣資料中心邁向實現100%無碳的理念。

Google自2010年起至今，已在美國與歐洲等地區完成超過30件再生能源認購計畫，是目前全球最大的非公用事業綠能認購公司。（編輯：鄭雪文）1080123

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