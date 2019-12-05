蔡總統推太空產業 未來10年每年發射1顆衛星

（中央社記者吳柏緯台北5日電）總統蔡英文今天表示，台灣並不是要征服宇宙，不過絕不錯過太空商機，未來10年台灣每年都要發射一顆衛星，同時因應物聯網時代，也將啟動組織再造，成立數位發展部會。

2019未來科技展今天登場，蔡總統出席致詞時提到，台灣有兩大科技願景，分別是在太空產業不缺席，以及成立數位發展部會。

蔡總統指出，未來的10年，全世界預計會發射數萬顆低軌道衛星，這是嶄新時代，人類將第一次在太空運作這麼多衛星。而在太空產業，台灣不會缺席，因為台灣有能力研發、製造衛星，可以成為衛星零組件、地面接收設備的重要研發製造基地，同時也要加強培育青壯太空人才。

蔡總統提到，行政院長蘇貞昌今年1月上任後批的第一份公文，就是核定10年的太空計畫，將投入新台幣251億元。

蔡總統強調，台灣並不是要征服宇宙，不過絕不會錯過太空的商機，以高科技立國的台灣一定會在人類向太空發展的過程中，扮演重要角色。

第2個願景，蔡總統說，隨著5G跟物聯網時代來臨，數位科技正在改變我們的生活，同時也在改變產業的生態。因應這樣的情形，將研議成立數位發展部會。

蔡總統強調，在下一個階段，資訊、網路、傳播部門要有突破性的整合，才能因應數位時代。因此將會研議成立負責「資訊」、「資安」、「電信」、「網路」與「傳播」五大領域的數位主管機關。

蔡總統表示，這個機關的主要任務包含，統籌數位基礎建設、普及數位應用、數位市場管理，並建立數位時代合理的競爭跟秩序。（編輯：林興盟）1081205