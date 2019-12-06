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獨家／中職800勝總教練洪一中遭挖角 離開樂天掌富邦兵符
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獨家／洪一中遭挖角 新球季續留樂天有變數

最新更新：2019/12/06 19:02

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職最多勝總教練洪一中剛結束世界12強棒球賽執教任務，已傳出不止一支中職球隊向洪一中招手。洪一中原本執教Lamigo桃猿隊新球季由日本樂天株式會社接手，續留可能有變數。

洪一中2002年從球員身份退下，2004年起在中職La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）任投捕教練，後接任總教練；洪一中目前為止在中職一軍執教戰績884勝718敗29和，是中職唯一800勝教頭，帶領桃猿隊拿下7座總冠軍，今年球季完成3連霸。

洪一中今年也任世界12強棒球賽中華隊總教練，帶領中華隊拿下第5名，帶隊成績和表現，獲得不少好評。

據了解，早在洪一中率隊打12強賽期間，就有中職其他球團高層向洪一中釋出善意，探詢延攬洪一中入球隊的可能。12強賽結束後，各隊挖角動作頻頻，應不止一支球隊向洪一中表達有意招攬的意圖，球團母企業據傳為金融機構。

日本樂天株式會社接手中職Lamigo桃猿隊，但包括球隊隊名、球隊制服等相關事宜，目前都還沒有新訊息公開，球隊轉手後，新球季會呈現什麼風貌外界都十分關注。

如今傳出洪一中可能被挖角，加上洪一中先前不止一次表達有意爭取教練複數年合約，但直到2019年都還是一年一簽約，可能增加其他隊招攬誘因，留任總教練增變數；洪一中與原球隊合約12月31日到期。（編輯：吳協昌） 1081206

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