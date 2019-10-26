桃猿與滿場觀眾說再見 洪一中落淚想留下回憶

中華職棒Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉行告別賽，由La New熊隊對戰Lamigo桃猿隊，終場由桃猿隊擊敗熊隊，全場觀眾並在場內拋下最後的藍色彩帶。中央社記者張新偉攝 108年10月26日

（中央社記者楊啟芳桃園26日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦告別賽，現場湧進2萬810名觀眾，賽後告別儀式讓總教練洪一中數度落淚，他也拿出手機拍下畫面，並表示想將畫面留起來，變成自己的回憶。

Lamigo桃猿已確定將球隊轉賣給日本樂天企業，從明年開始由樂天經營，今天舉辦告別賽，為最後一個全體公開活動，吸引超過滿場的2萬810名球迷進場與Lamigo說再見，這個數字也隱含了與「10號隊友」說再見的意思。

告別賽由Lamigo桃猿對戰La New熊，桃猿靠著1局下林立的陽春砲，及5局下劉時豪罕見敲出三壘安打後，陳晨威再轟2分全壘打，終場Lamigo桃猿以3比1擊退La New熊。

賽後桃猿舉辦告別儀式，洪一中拿出手機拍下球迷的畫面，之後滅火器樂團表演、董事長劉保佑和領隊劉玠廷致詞時，更是數度落淚。洪一中表示，想要把今天的畫面留起來，當以後自己的回憶，「本來其實還好，只是被這個氛圍影響，不知道是感動還是感傷，我也說不出來」。

中華職棒Lamigo桃猿隊確定轉賣給日本樂天企業，26日在桃園棒球場舉辦告別賽，賽後告別儀式上，總教練洪一中（前中）數度落淚。中央社記者張新偉攝 108年10月26日

洪一中說，Lamigo經營球隊16年沒有說很長、也沒有很短，「不過從一開始到現在我都在，所以特別有畫面」。

Lamigo桃猿隊即將畫下句點，不過洪一中說：「只是換一個名稱，人、事、物都還會一樣，以後跟劉家接觸機會還是很多，董事長之前都會在休息室跟我們泡茶、聊天，我相信未來也不會消失。」

Lamigo將球隊轉賣的主因是公司規模不大，沒辦法再負荷龐大的經營費用，對此洪一中說：「16年經歷過很多起伏，我是一個總教練，他們在經營的困難，多多少少我是清楚的，所以我們心中是有感觸的。」（編輯：張芷瑄）1081026