劉保佑從不懂到熱愛棒球 道別16年酸甜苦辣

中職Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑（中）表示，從不懂棒球到熱愛棒球，16年來有許多酸甜苦辣，不過他認為，公司這樣的經濟規模，不應再擁有球隊。中央社記者張新偉攝 108年10月26日

（中央社記者楊啟芳桃園26日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑說，從不懂棒球到熱愛棒球，16年來有許多酸甜苦辣，今天也感到惆悵，不過他認為，公司這樣的經濟規模，不應再擁有球隊。

Lamigo董事長劉保佑與兒子劉玠廷，一起經營球隊16年，劉保佑在告別賽後的儀式上說：「今天我都裝作很開心的樣子，但頂不住我內心的惆悵，這16年來從不懂棒球、到我懂棒球、到我喜歡棒球、到我熱愛棒球，有許多酸甜苦辣。」

在致詞當中，劉保佑特別感謝前總統馬英九及總統蔡英文，他指出10年前中職發生假球案時，馬英九召開棒球國是會議，制定新法令，讓中職能遠離黑道。劉保佑也說：「蔡總統3年多來多次接見，也2次到訪桃園球場，對我們相當重視，明年2月會再進一次總統府。」

劉保佑表示，全世界沒有這麼小經濟規模的公司，能經營一支職業球隊，「所以我感到很滿足，內心無憾，但是天下沒有不散的筵席，有再多理想、想法，但是基於現實面，不得不跟各位告別」。

劉保佑指出，之前跟劉玠廷到國外考察時，都在思考這樣的經濟規模不應該擁有球隊，認為中華職棒要更上一層樓，大公司接手球隊後，終於能跟日本、韓國有得比，「希望把中華職棒給帶上來，不能老是在這個泥淖裡」。

劉保佑認為，美國連小聯盟球隊一場觀眾人數都破萬，也點出中職最缺平日觀眾，「我們都留口水，什麼時候我們才能這樣，球隊、政府、球迷，各方面都要努力，政府一定要帶頭」。（編輯：張芷瑄）1081026

中職Lamigo桃猿隊26日在桃園球場舉辦告別賽，賽後選手將董事長劉保佑（中上）高高拋起。中央社記者張新偉攝 108年10月26日

中華職棒Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑（前右）與領隊劉玠廷（前左）一起經營球隊16年，兩人賽後繞場感謝球迷。中央社記者張新偉攝 108年10月26日