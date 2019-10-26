更多編輯台推薦新聞：
油污侵襲海岸 巴西少年淨灘一身黑漆漆照片瘋傳
國際

油污侵襲海岸 巴西少年淨灘一身黑漆漆照片瘋傳

圖輯／台灣同性婚姻元年 同志遊行登場挺平權
生活

圖輯／台灣同性婚姻元年 同志遊行登場挺平權

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

劉保佑從不懂到熱愛棒球 道別16年酸甜苦辣

最新更新：2019/10/26 23:11
中職Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑（中）表示，從不懂棒球到熱愛棒球，16年來有許多酸甜苦辣，不過他認為，公司這樣的經濟規模，不應再擁有球隊。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
中職Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑（中）表示，從不懂棒球到熱愛棒球，16年來有許多酸甜苦辣，不過他認為，公司這樣的經濟規模，不應再擁有球隊。中央社記者張新偉攝　108年10月26日

（中央社記者楊啟芳桃園26日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑說，從不懂棒球到熱愛棒球，16年來有許多酸甜苦辣，今天也感到惆悵，不過他認為，公司這樣的經濟規模，不應再擁有球隊。

Lamigo董事長劉保佑與兒子劉玠廷，一起經營球隊16年，劉保佑在告別賽後的儀式上說：「今天我都裝作很開心的樣子，但頂不住我內心的惆悵，這16年來從不懂棒球、到我懂棒球、到我喜歡棒球、到我熱愛棒球，有許多酸甜苦辣。」

在致詞當中，劉保佑特別感謝前總統馬英九及總統蔡英文，他指出10年前中職發生假球案時，馬英九召開棒球國是會議，制定新法令，讓中職能遠離黑道。劉保佑也說：「蔡總統3年多來多次接見，也2次到訪桃園球場，對我們相當重視，明年2月會再進一次總統府。」

劉保佑表示，全世界沒有這麼小經濟規模的公司，能經營一支職業球隊，「所以我感到很滿足，內心無憾，但是天下沒有不散的筵席，有再多理想、想法，但是基於現實面，不得不跟各位告別」。

劉保佑指出，之前跟劉玠廷到國外考察時，都在思考這樣的經濟規模不應該擁有球隊，認為中華職棒要更上一層樓，大公司接手球隊後，終於能跟日本、韓國有得比，「希望把中華職棒給帶上來，不能老是在這個泥淖裡」。

劉保佑認為，美國連小聯盟球隊一場觀眾人數都破萬，也點出中職最缺平日觀眾，「我們都留口水，什麼時候我們才能這樣，球隊、政府、球迷，各方面都要努力，政府一定要帶頭」。（編輯：張芷瑄）1081026

中職Lamigo桃猿隊26日在桃園球場舉辦告別賽，賽後選手將董事長劉保佑（中上）高高拋起。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
中職Lamigo桃猿隊26日在桃園球場舉辦告別賽，賽後選手將董事長劉保佑（中上）高高拋起。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
中華職棒Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑（前右）與領隊劉玠廷（前左）一起經營球隊16年，兩人賽後繞場感謝球迷。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
中華職棒Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑（前右）與領隊劉玠廷（前左）一起經營球隊16年，兩人賽後繞場感謝球迷。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
中職Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，賽後董事長劉保佑（右）與領隊劉玠廷（左）在場邊觀看滅火器樂團演出。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
中職Lamigo桃猿隊26日在桃園棒球場舉辦告別賽，賽後董事長劉保佑（右）與領隊劉玠廷（左）在場邊觀看滅火器樂團演出。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報