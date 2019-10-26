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桃猿元老曾豪駒從球員變教練 感謝公司栽培

最新更新：2019/10/26 19:11
中華職棒Lamigo桃猿隊現任打擊教練曾豪駒（右2）是當初La New熊隊元老球員，他26日表示，在這邊有很多回憶，印象最深是2007年總冠軍賽，也感謝公司栽培。中央社記者張新偉攝　108年10月26日
中華職棒Lamigo桃猿隊現任打擊教練曾豪駒（右2）是當初La New熊隊元老球員，他26日表示，在這邊有很多回憶，印象最深是2007年總冠軍賽，也感謝公司栽培。中央社記者張新偉攝　108年10月26日

（中央社記者楊啟芳桃園26日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉行告別賽，現任打擊教練曾豪駒是當初La New熊隊元老球員，他表示，在這邊有很多回憶，印象最深是2007年總冠軍賽，也感謝公司栽培。

桃猿將球隊轉賣給日本樂天企業，明年開始就要由樂天接手經營，Lamigo企業16年經營將在今天畫下句點。現任桃猿打擊教練的曾豪駒，從2004年創隊就是La New熊元老球員，2014年退休後再轉任教練，已經在這支球隊16年。

曾豪駒說：「想法很多，也有很多回憶，很感謝公司對球員的照顧，我也受到很多栽培。」這16年來，曾豪駒印象深刻的事情有2個，第一個是2007年總冠軍賽的「火藥味」，當時統一獅劉芙豪敲全壘打時惹怒熊隊球員，之後陳金鋒回本壘時振臂吶喊。

曾豪駒第2個印象深刻的事情是2015年總冠軍賽，當時桃猿從1勝3敗的劣勢，逆轉中信兄弟奪下總冠軍，不過他謙虛笑說：「我只是配角，當教練之後也只是配角，冠軍是大家一起努力拿下的。」

近期許多表現好的選手，受訪時都會特別感謝曾豪駒的鼓勵與指導，他表示，「現在球員素質都很好，而且自主性很高，畢竟競爭很激烈，我只是在旁邊輔助他們而已」。

曾豪駒指出，桃猿是自己的第一支球隊，大家感情都很好，「當然是很不捨，但也要正向看待，轉賣在國外很正常，這些情緒放在心裡面，專心在球場上。」曾豪駒也期待明年樂天接手後，帶來新的硬體設施、觀念，經過磨合能變成煥然一新的球隊。（編輯：張芷瑄）1081026

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