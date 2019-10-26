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林振賢執教16年恍如昨日 桃猿告別賽父子對決

最新更新：2019/10/26 18:37

（中央社記者楊啟芳桃園26日電）Lamigo桃猿今天舉行告別賽，二軍總教練林振賢在球隊執教16年有許多回憶，不過覺得創隊只是昨天的事情；今天還看到兒子林大展在告別賽先發，林振賢笑說：「是父子對決。」

告別賽分隊方式為Lamigo桃猿與La New熊，目前僅剩4名有打過熊隊的資深球員分在La New熊隊，分別為林泓育、鍾承祐、林智平、詹智堯，搭配年輕選手，由二軍總教練林振賢領軍。

林振賢從La New熊創隊就擔任教練，如今已經16年，「成立好像是昨天的事情而已，期間有許多來來去去的選手，所以這4個到現在還在打的選手，真的不容易，態度要非常好才有辦法，也是年輕球員的指標」。

林振賢十分感謝董事長劉保佑對球隊的支持，他表示，2003年底成軍會議時，劉保佑看到當時的球員陳該發在樓梯間吃便當，所以決定要提供更好環境給球員，開始建立餐廳、請球隊廚師，改善中職環境。

熊隊剛成立時戰績不好，現任總教練洪一中剛開始也還沒到球隊，林振賢指出，當時是由日本教練大田卓司帶領，本土教練要站著聽日本教練訓話，上場沒戴帽子還要罰錢，到下半季洪一中才到球隊執教。

談到印象最深刻的事情，林振賢回憶，2004年球隊經歷過12連敗，不過當時還叫蔡泓澤的蔡昱詳，對從來沒贏過的兄弟象敲再見全壘打，他笑說：「當時公司鞋子還打8折，之前從來沒打過折。」

林振賢的兒子林大展也在桃猿陣中，一路從自行培訓、自主培訓，今年熬到變成正式球員，今天告別賽為Lamigo桃猿先發第9棒，變成「父子對決」。林振賢笑說：「他第一次在桃園球場出賽，就是2萬人的比賽，我就跟他說照打啊，跟二軍一樣就好了。」（編輯：張芷瑄）1081026

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