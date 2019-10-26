Lamigo桃猿告別賽 資深選手穿熊隊球衣憶當年

（中央社記者楊啟芳桃園26日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉行告別賽，由La New熊隊對戰Lamigo桃猿隊，僅剩4個曾打過熊隊的資深球員，他們都表示，再度穿上這件球衣，想起很多以前的時光。

La New熊於2011年將主場從高雄遷至桃園並改名，現在陣中打過熊隊的僅剩林泓育、鍾承祐、詹智堯及林智平4人，告別賽都分在La New熊隊，搭配年輕選手，詹智堯及林智平分別打熊隊的先發第1、2棒。

林智平從2009年加入熊隊，他今天表示，今天再度穿上La New球衣，想到以前的時光，「有莫忘初衷的感覺，剛進來時熱情很強烈，那時很多東西都要學習，慢慢也都變成經驗」。

林智平表示，印象最深刻的回憶是新人年第一次拿單場MVP時，「我不太記得是什麼時候了，那時候在澄清湖棒球場，對我意義很大，因為從代訓開始，經過累積打出來後，覺得努力沒有白費」。

詹智堯也是於2009年加入球隊，他說今天穿上這件球衣，想起了剛進職棒的時候。他回憶，以前在休息室都會跟隊友一起「數球迷」，「那時候工作人員人數都比球迷多，現在的球員要很珍惜現在的環境，要很感謝支持自己的球迷」。

從菜鳥變成學長，詹智堯給學弟建議，「要把握當下，享受在場上的時間，不要鬆懈自己，在球場上就能待更久。」林智平也說：「在這個環境的熱情要一直保持，畢竟時間很長，要維持不容易。」（編輯：張芷瑄）1081026