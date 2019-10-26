球迷是延緩轉賣的動力 劉玠廷：時間已經到了

（中央社記者楊啟芳桃園26日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場進行告別賽，領隊劉玠廷表示，沒想到這天這麼快到來，近幾年球迷人數成長是延緩轉賣的動力，也有了做夢的權力，不過他說：「時間已經到了。」

劉玠廷表示，經營16年以來，一直很努力想要延緩這一天的到來，「當興農楊家、兄弟洪家轉賣，我們想說總有一天會輪到劉家，所以一直很努力想改變、突破，這幾年也做出了一些成績，但時間已經到了，中小企業的時代結束了。」

Lamigo是在去年底決定轉賣球隊，因此劉玠廷指出，今年不管是春訓、開幕戰，都是用最後一次的心情面對，他說：「有一點逃避的心態，會覺得離球季結束還有很長時間，但7月一下就到了，要對外宣布轉賣，之後想說還有下半季，沒想到今天這個日子這麼快到來。」

確定由樂天入主後，劉玠廷一方面慶幸樂天能提供更好資源，「卻要面對16年情感的割捨，在球迷很少的年代，我們沒有做夢的權利，只能為了聯盟的生計堅持著，隨著球迷人數的增長，讓我們敢於追夢。」

告別儀式在進行繞場時，劉玠廷深深感謝球迷，也希望未來中職能有更多滿場的場面，他認為，球迷支持是經營球隊的動力，「最讓我們割捨不下的也是這部分，可能我們早就結束了，但球迷吶喊讓我們很猶豫。」

劉玠廷回憶，2012年在桃園球場封王時，總冠軍賽球迷不多，「那種封王當然是一種榮譽，但說實在心情上沒有那麼激動，人數慢慢成長後，球員也是一樣，就會愈在乎輸贏，使盡吃奶的力量，這就是運動的魅力所在。」

告別賽之後，劉玠廷表示，並不會馬上離開，世界12強有賽事在桃園球場進行，年底還有演唱會，要交接給樂天球團的事情也還很多，他指出，12月31日之前會全部交接完畢。（編輯：張佑之）1081026