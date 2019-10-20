Lamigo桃猿3連霸封王遊行 劉玠廷開心大於不捨

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿今天舉行3連霸遊行，是轉手給樂天經營前最後一次，領隊劉玠廷表示，今天情緒是開心大於不捨，不過26日告別賽將是最後一次公開活動，他也呼籲球迷擠爆桃園球場。

桃猿剛於17日在中信兄弟主場拋下勝利彩帶，由於明年即將由日本樂天企業接手經營，今天在桃園市區舉行的封王遊行可說是Lamigo名下的最後一次。

領隊劉玠廷表示，「終於完成3連霸，我們已經是傳統強隊了，很多人賽前都不看好我們，對手來勢洶洶，但大家企圖心很強，特別感謝教練和選手，讓我們有圓滿結局。」由於是在客場封王，劉玠廷笑說：「封王還是在家比較爽，但沒關係，還是封王了。」

桃猿之前叫La New熊，於2011年將主場遷到桃園，並改名為Lamigo桃猿。劉玠廷回憶，當初到桃園時觀眾人數不多，一個人可以坐3個位置，但現在已經完全不同。劉玠廷也感謝桃園市政府，他說：「市政府國旗旁邊就是我們隊旗，這也是其他球隊很羨慕的。」

封王遊行為Lamigo桃猿全體倒數第2場公開活動，最後一次則是26日的告別賽，內野票價350元、外野200元。劉玠廷對球迷說：「票價非常便宜，希望大家一起擠爆桃園球場，也希望樂天接手後，能夠繼續支持這支球隊，教練、球員都還在。」

劉玠廷表示，封王遊行開心大於不捨，不過到26日告別賽，不捨情緒會比較強烈。告別賽是由La New熊對戰Lamigo桃猿，劉玠廷說明，La New熊隊會以資深選手為主，像是林泓育、鍾承祐、王溢正等人，並不考慮讓退役選手回來打，「我們希望這是有強度的比賽，而不是娛樂性質。」（編輯：屈享平）1081020