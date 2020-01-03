對一年一簽感到倦怠 洪一中決定重新挑戰自己

中華職棒富邦悍將隊新任總教練洪一中（中）3日正式加盟，洪一中受訪表示，過去與Lamigo桃猿一年一簽過得十分痛苦，也非常倦怠，因此決定挑戰自己。中央社記者張新偉攝 109年1月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將今天舉行總教練洪一中加盟記者會，洪一中坦言，過去16年來與Lamigo桃猿一年一簽過得十分痛苦，也非常倦怠，因此決定挑戰自己，也非常樂見球季末教練團大搬風的現象。

洪一中從2004年開始擔任La New熊總教練，在同一支球隊待了長達16年，奪下884場勝利、7座總冠軍。但去年球季結束後，洪一中決定轉戰富邦悍將執掌兵符，為棒壇投下震撼彈。

悍將今天為教練團新成員洪一中、郭建霖、吳俊良、黃甘霖及許峰賓舉辦加盟記者會。談到決定離開前東家的過程，洪一中表示，「我不是突然離開，去年球季結束就有跟球團講，以前不爭取是大家有互信，但現在公司賣了，我不想過得這麼痛苦。」

洪一中當時和樂天球團爭取3年合約，「以我的成績是OK的，但只要你不願意，我不勉強，一定辭掉，甚至到業餘都沒關係，當講評都OK，因為我覺得有點倦怠了，這樣一年一年簽我受不了，已經跟他講了2、3次。」

當時領隊劉玠廷傳達日方樂天的決定，仍然是開出1年約，讓洪一中下定決心到悍將，「12強回來後我一直跟球團講，要不要跟我談薪，再不談會跑光，他們長期呼攏我們教練團，覺得再怎樣都不會離開，考慮了2天都沒有給我電話，我就跟富邦說決定了。」

洪一中決定轉戰悍將後，也帶動各隊教練團流動，樂天教練團也都獲得加薪、複數年合約。看到這個現象，洪一中說：「我覺得很高興看到，感覺好像是變成在重視教練團，以前完全不重視，樂見這個結果，雖然動起來壓力很大。」

雖然做出決定後，樂天還有找洪一中談，不過他說：「我不是在跟你討價還價，既然決定了就不用再談了，已經16年了，最後為自己想一下，有一個挑戰，要是3年後不好，就退，就是這樣。」（編輯：張雅淨）1090103

中華職棒富邦悍將隊3日在新莊棒球場舉行總教練加盟記者會，領隊蔡承儒（左）與新任一軍總教練洪一中（右）合影。中央社記者張新偉攝 109年1月3日