洪一中領軍悍將興奮又緊張 維持原有訓練方式

中華職棒富邦悍將隊3日在新莊棒球場公布新球季教練團名單，由總教練洪一中（前）領軍，洪一中表示，「有點興奮、也有點緊張，謝謝富邦給我再一次挑戰自己的機會。」中央社記者張新偉攝 109年1月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將今天公布新球季教練團名單，由總教練洪一中領軍，加上首席教練郭建霖、投手教練吳俊良、外野教練黃甘霖。洪一中表示，很興奮也很緊張，未來會維持原本的訓練方式。

洪一中從Lamigo桃猿轉戰富邦悍將，接掌悍將兵符，隨他到悍將的教練還有首席教練郭建霖、投手教練吳俊良，黃甘霖則是從統一獅到悍將，擔任外野教練。

其他一軍教練團陣容為牛棚教練林正豐、捕手教練古久保健二、打擊教練陳威志、守備教練鄭兆行、體能教練陳柏穎。另外前獅隊二軍教練許峰賓，經過去年在美職農場進修後，也加入悍將教練團，成為二軍外野教練。

悍將今天召開總教練加盟記者會，洪一中表示，「有點興奮、也有點緊張，謝謝富邦給我再一次挑戰自己的機會。」

對於未來球隊的訓練規劃，洪一中指出，還是會照著以前自己的步調及方式，本來悍將春訓都是練到下午1時，但洪一中說：「我的訓練方式不可能到1點，要怎麼練，最少也要到4點，所以我現在怕選手能不能適應，會滿辛苦的。」

至於目前對悍將戰力的了解，洪一中表示，悍將本來就是滿強的球隊，但或許是自信心不夠，狀況不好時很難調回來，「順的時候滿強的，但處在不利的時候，到最後總是很可惜，差那麼一點點，總是跨不過去。」

不過，洪一中認為投手戰力堅強，「以前5局以後心都掛在半空中，因為他們後援比較強，很難去逆轉。」攻擊部分，他指出，原本Lamigo桃猿打線1到9棒比較平均，但悍將比較注重其中幾個，因此春訓的目標是讓打線更平均，「說不定效果不好，但就是努力去做。」

今年球季將會多次上演富邦悍將對決樂天桃猿的戲碼，洪一中說：「還是要在球場上見真章，大家各為其主，輸贏還無法判斷，你說我了解這支球隊，相對那些教練團也了解我。」（編輯：張雅淨）1090103

中華職棒富邦悍將隊3日在新莊棒球場舉行總教練加盟記者會，領隊蔡承儒（左）與新任總教練洪一中（右）一同展示球衣。中央社記者張新偉攝 109年1月3日

中華職棒富邦悍將隊新任總教練洪一中（右）3日在新莊棒球場出席加盟記者會，領隊蔡承儒（左）親自為洪一中披上球衣。中央社記者張新偉攝 109年1月3日

中職富邦悍將隊3日在新莊棒球場舉行總教練加盟記者會，領隊蔡承儒（左3）與新任一軍總教練洪一中（右3）、首席教練郭建霖（左2）、投手教練吳俊良（右2）、外野教練黃甘霖（右）與二軍外野教練許峰賓（左）合影。中央社記者張新偉攝 109年1月3日