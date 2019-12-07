林宥穎職棒換過10個教頭 對洪一中印象很果斷

（中央社記者楊啟芳新北7日電）富邦悍將宣布由洪一中接任新球季的總教練，悍將捕手林宥穎表示，職棒生涯9年來換了10個總教練，所以不會有太多想法；而對同樣捕手出身的洪一中，林宥穎的印象是「很果斷」。

林宥穎笑說，自己職棒生涯期間已經換了10個總教練，「所以我沒有去想說會換誰，或是什麼時候會換，對我來說職業選手就是準備好每一天，準備好比賽，最重要還是幫助球隊贏球」。

林宥穎指出，自己遇過的總教練可能大方向會相同，但有些小細節、小方針會不太一樣，「相信洪總教練會帶給我們不一樣的球風，帶領球隊拿下勝利、總冠軍」。

林宥穎對洪一中的印象是做事情很果斷，「應該算滿嚴厲的，但畢竟觀察跟相處是兩件事情，要相處過後才知道到底是怎樣」。

洪一中是捕手出身，身為捕手的林宥穎認為，總教練一定會對捕手比較嚴厲，之前也遇過不少捕手總教練，像是葉君璋、曾智偵，「這是一定的，如果換做有一天我當總教練，對我的捕手也會是嚴厲，換個角度去想，不用有過多的想法」。

林宥穎指出，現階段就是先把自己準備好，大約是從2個星期前開始自主訓練，「今年比較晚，因為之前有秋訓，結束後休一段時間，現在慢慢恢復」。（編輯：張雅淨）1081207