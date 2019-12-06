洪一中接富邦悍將總教練 坦言3年約是最大關鍵

（中央社記者楊啟芳台北6日電）富邦悍將今天拋下震撼彈，宣布明年新球季將由洪一中接任總教練。洪一中說，最大關鍵是悍將給3年合約，以前一年一簽不會計較，「因為和Lamigo有革命情感，現在是新的開始」。

洪一中從2004年在La New熊隊擔任總教練，中間僅於2010年短暫擔任過二軍總教練，其他時間皆為一軍教頭。洪一中一軍執教戰績884勝718敗29和，是中職唯一800勝教頭，帶領桃猿隊拿下7座總冠軍，今年球季完成3連霸。

不過富邦悍將今天宣布，洪一中明年球季將接任悍將總教練，對此洪一中表示，「最大的因素就是選擇比較好的合約，因為富邦跟我簽3年，以前一年一簽確實是壓力，但我以前不會計較，因為和Lamigo有革命情感在」。

洪一中坦言，其實很久以前悍將就有在詢問，「就是偶爾提一下，但以前我不可能去，除非Lamigo不要我，不然我不可能離開，也不可能去接觸」。

Lamigo桃猿將球隊轉賣給日本樂天企業，將從明年開始接手經營，洪一中指出，上週五有跟樂天談過合約，但日方那邊表達，因為彼此都還不認識，要先簽一年約試試看，之後再看情況。

洪一中指出，樂天接手球隊後，「他們沒有欠我，我也沒有欠他們。」而跟富邦球團談約時，「他們展現很大誠意，這也是新的開始，不過目前對新球季的規劃還沒有想法，目前狀況還有點亂，要等春訓開始。」（編輯：張芷瑄）1081206