高國輝驚訝悍將換帥 期待洪一中接手帶來改變

（中央社記者楊啟芳新北7日電）富邦悍將昨天宣布由洪一中接任總教練，悍將球員高國輝今天出席活動時表示，得知消息時確實有點驚訝，不過球員還是要做好自己的事情，也很期待洪一中接任後能為悍將帶來改變。

富邦慈善基金會今天舉辦「悍動希望公益棒球營」，悍將選手高國輝、林宥穎、高孝儀、李宗賢及陳仕朋擔任教練，指導國小球員。

悍將昨天宣布明年球季總教練由洪一中擔任，投下震撼彈，對此高國輝說：「當下是有點驚訝，畢竟他在Lamigo很久了，但我覺得也不用太過於訝異，因為這是職業棒球，總教練到哪裡都是做他的工作，球員也是一樣。」

高國輝認為，在職棒不能等教練適應球員，而是球員要想辦法適應環境，「對選手來說，不管教練是誰，就要想辦法做好自己當下的事情，把成績打好」。

高國輝曾在2008年八搶三奧運資格賽中華隊，與當時的總教練洪一中共事過，他回憶，「那時候我們處於劣勢，但洪總一直鼓勵我們，尤其是年輕的選手，不要放棄，要打給人家看，事實上我們也是做到了」。

高國輝以往對洪一中的印象是「聰明」，他指出，洪一中在調度時很快，「有時候不得不佩服他，可以帶Lamigo拿這麼多次冠軍，也期待洪總來之後，能夠幫助這個球隊做些改變，能夠更進步」。

高國輝指出，雖然近幾年悍將戰績有好轉，但還未達到球迷的期待，他說：「希望這個球隊能愈來愈好，明年球季能讓大家看到不一樣的富邦悍將。」（編輯：張芷瑄）1081207