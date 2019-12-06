韓自認心地善良 宋：好心人不一定會開飛機

（中央社記者郭建伸台北6日電）韓國瑜昨天在青年論壇稱他自認是心地善良的好人，親民黨總統參選人宋楚瑜今天出席青年論壇說，「好心的人，不一定會開飛機」，要能幹的人才能讓台灣安全起飛、降落。

台灣青年民主協會等團體舉辦2020總統大選青年論壇，邀請3黨總統參選人與會和青年對談，今晚由親民黨總統參選人宋楚瑜出席，現場也安排青年團體輪流提問。

現場有青年詢問，宋楚瑜曾說，若國民黨推出前新北市長朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平參選總統，他就不會參選，韓國瑜是否除了沒經驗，還有其他理由不適任。

宋楚瑜說，他曾用「開飛機」來比喻擔任總統需要能力，如果要在這樣艱困的局勢下，難道不需要非常有能力的人來處理嗎。

他說，很顯然國民黨這位參選人就像他昨天自己講，他心很好，但「好心的人，不一定會開飛機」，要能幹的人才能讓台灣安全起飛、安全降落。此言一出，立即引發現場哄堂大笑。

親民黨總統參選人宋楚瑜6日晚間在台北國際會議中心參加「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，向青年學子說明政策願景。中央社記者張新偉攝 108年12月6日

有青年詢問，台灣目前無法加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）跟跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域貿易協定，自由經濟貿易區成為另一種方案，有人主張在國內不分區域成立自經區，但也有人認為自經區會衝擊中小企業，詢問宋楚瑜是否贊成設立自經區。

宋楚瑜說，他兩次去參加亞太經濟合作（APEC）會議後有很大感觸，第一次去時，政府給他的感覺，就是要到國際場合「對匪鬥爭」，因此在每個場合都得據理力爭跟大家吵架，讓其他國家得在台灣和中國大陸之間選邊，「難道我們不希望有更多國家承認我們嗎？」

宋楚瑜說，他參加APEC後，很多國家代表都羨慕台灣的中小企業發展，都希望聽到台灣經驗。

他指出，如果要自貿區，要提出別的地方沒有的誘因，有人說可以到外面招商找錢，「小心會變成圖利他人被關起來。」

宋楚瑜也指名道姓說，「韓市長，不要在那邊說可以成立自貿區」，因為那是中央政府的權力，不是地方政府的權力。

他指出，如果要設任何貿易區，需要創造有利的條件，才能迎頭趕上，政府必須對技職教育、引進人才等面向加以改善，「我會說到做到」。（編輯：郭萍英）1081206