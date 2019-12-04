蔡總統與青年對談提4大政策 減少第一哩路阻礙

台灣青年民主協會4日在台北國際會議中心舉辦「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，邀請總統蔡英文（圖）出席與會，蔡總統向現場青年推薦自己的LINE帳號，宣傳青年政策。中央社記者裴禛攝 108年12月4日

（中央社記者游凱翔、許秩維台北4日電）總統蔡英文今天與青年對談，宣布「就學」、「居住」、「就業」及「創業」等4大青年政策，目的讓年輕人有更多機會實現想法及創意；蔡總統強調，此舉除了挺台灣，也是減少年輕人剛出社會「第一哩路」阻礙。

台灣青年民主協會、台灣學生聯合會舉辦2020總統大選青年論壇，首場晚間在台北國際會議中心舉行，尋求連任的蔡總統與會，並進行青年政見發表及接受提問；另外，國民黨籍總統參選人韓國瑜、親民黨籍總統參選人宋楚瑜，將分別於明天、後天晚間參與。

蔡總統在論壇中宣布「就學」、「居住」、「就業」及「創業」等4大青年政策。

就學部分，讓月薪不到新台幣4萬元的年輕人，最長8年「學貸本金利息都先不用還」；居住部分，擴大租金補貼，持續推動「青年安居租金補貼加倍方案」；就業部分，設置「小工研院」和「技職人才及技術培育基地」，每年更要培訓一萬名專業技術人才投入新興產業；創業部分，提供手續更簡便的「青年創業基金」和「青年貸款」。

蔡總統強調，這4項主張就是要挺年輕人，讓年輕人有更多機會實現想法和創意，此舉也是在挺台灣的未來。蔡總統也說，這一連串的措施就是減少年輕人出社會後「第一哩路」的阻礙。

總統開幕致詞時也表示，很多問題要根本、結構性處理，才能讓台灣社會脫離僵局，因此她下了一個「該做就做」的決心，政治計算是以後的事情。

蔡總統回憶，西元2016年剛就任總統時所面臨最緊急的問題，就是軍公教年金面臨破產，當時與她交接的前總統馬英九曾向她說年改迫在眉睫必須要做，而年金事後也做了第一階段的改革，至少維持30年的穩定不會破產。

此外，蔡總統也細數兩性平權、原住民、經濟、能源轉型、轉型正義等各項政績。蔡總統強調：「再給我4年，不是口號，而是真的需要4年去深化政策，如果半途而廢，很多人或許會說是回到過去，但對年輕人來說，沒有回頭路的選項，只有向前。」

蔡總統指出，民主社會與獨裁社會不一樣的地方在於，國家領導者必須帶領人民向前走，而社會溝通很重要，但社會覺醒更重要，年輕人就是代表這股覺醒力量，因為這個國家的未來是要交給年輕人，政府從教育、就業到生兒育女、長者等問題，都已有全套的政策設計正在執行。

現場學生提問，針對香港反送中議題，台灣是否有具體作為。蔡總統回應，她記得在西元1990年代後期，台灣開始起草一個名叫「香港澳門關係條例」的法律，而她當時就有參與。

蔡總統說，中國與英國的協議是50年不變，但當時外界的疑問是「真的50年不會變嗎」、「香港真的會民主化嗎」。因此，在起草港澳條例的過程中，也預想了中國不會實現承諾的可能性，港澳條例本身就有足夠的基礎可以處理，並協助在反送中受到壓迫、不公平對待的民眾來到台灣。（編輯：林興盟）1081204