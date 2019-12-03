小英社群之夜 鄭麗君站台相挺

（中央社記者溫貴香台北3日電）文化部長鄭麗君今天分享人生1996年台灣第一次總統直選，中國對台試射飛彈，企圖影響台灣選舉，當時在法國唸書的她，衝進中國大使館三樓掛上「台灣不是中國的一部分」，當天晚上登上法國電視新聞。

總統蔡英文晚間在南港展覽館舉行「社群之夜，人蔘衝一波」號召近3000人與會，會中滅火器樂團發表蔡英文的第二支競選歌曲，而歌名目前還沒確定。滅火器樂團主唱楊大正說，官方版的歌曲應該會在星期六正式推出。

楊大正表示，身為新手父母體會到一些過去沒有的地方，好像一些人已經忘了過去爭取的民主與自由，走過戒嚴、白色恐怖，「今日香港是昨日的台灣」，希望喚醒大家參與社會，每個人都一樣重要，每一票都不能少。

總統的臉書同步直播吸引超過萬人觀賞，總統在LINE發文表示，她會在「社群之夜+人蔘衝一波」上，宣布選前最後的重大計畫：英眼部隊。要號召全台的辣台派，一起返鄉投票和報票。

鄭麗君穿著牛仔褲套裝輕便亮相，一開場就說有人質疑她唸哲學不食人間煙火，這令她很不服氣，她雖然是個素食者，但素食者也可以吃辣，素食者也可以是「勇敢的辣台派」。

她分享人生最衝的一次，1996年台灣第一次總統直選，那年她正在法國唸書，中國對台試射飛彈企圖影響台灣選舉，那年中國總理訪問法國，激發台灣僑胞與留學生站出來遊行，手持布條寫著「台灣不是中國的一部分」。

她說，遊行過後，聲援西藏的朋友邀她參加隔天的「秘密行動」，就是衝進中共大使館。當下她害怕、緊張，但是輸人不輸陣，鼓起勇氣一路往上衝，到了三樓找了一個窗戶把布條垂下來，在中共大使館掛著「台灣不是中國的一部分」。台下響起熱烈掌聲與歡呼聲。

鄭麗君說，當天人權團體找了記者，國內外都有，晚上上了法國電視新聞，當天她被逮捕到的法國警局一個個分開做筆錄，法國警察詢問她為什麼要闖中國大使館，當她慷慨激昂說「台灣是一個民主自由的國家，怎麼可以用武力威嚇台灣」，警察突然問她「小姐，晚上可不可以請妳吃飯」。

鄭麗君說，這個故事是不是有點小浪漫，但故事重點是每個勇敢行動背後會有恐懼、會有害怕，但當我們人生有目標的時候，告訴自己不能怕，朋友互相撐一把，就有勇氣、就有力量。

「香港的公民何嘗不是如此？他們上街前也是會害怕，台灣的民主化也是如此，面對強權會害怕」鄭麗君說，最近有一位學者吳乃德說，美麗島時期是台灣最好的時刻，當時政治壓迫雖然非常高，但是那個時刻台灣最無私、最勇敢、最團結。

鄭麗君說，40年後的今天，當世界正在注視台灣，面對威脅會不會退縮、做出什麼樣的選擇，如果我們可以團結在一起、如果我們可以用選票告訴全世界，我們要勇敢做自己，更何況我們還有一位勇敢的辣台妹站在最前面就是總統蔡英文。

鄭麗君說，要鼓起勇氣不是件容易的事，那天晚上，她就沒有勇氣赴約，所以到40幾歲才結婚，但這幾年心裡不是沒有掙扎，沒時間陪孩子，但在文化部的努力可以讓孩子有個不一樣的台灣，希望自己孩子知道台灣也有偉大的藝術家。

她表示，今年台灣的漫畫、文化、台劇大爆發，國片走到世界上，文化台流正在崛起，因為台灣有創作自由，寫BL劇不會被抓去關，有最挺文化的總統，文化預算每年成長，預算成長七成，希望自己的孩子未來面向世界時，不用再聲嘶力竭說愛台灣，因為台灣的文化可以讓大家愛上台灣，可以對世界說「我台灣我驕傲」。（編輯：郭萍英）1081203