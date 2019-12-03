蔡陣營推競選影片 串聯台灣遊子海外打拚故事

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文陣營今天推出影片「從世界愛上台灣」，串聯8個國家台灣遊子在國外打拚的故事；在香港的反送中運動後，遊子們籲守護珍貴民主價值，「從世界看見台灣，原來我們可以更愛自己」。

2020蔡英文總統連任辦公室今天推出最新影片「從世界愛上台灣」，這支影片串聯了台灣遊子在世界各國打拚的故事，並親口傳達台灣的價值、展現台灣的自信。影片最後，相對於選戰過程中，不斷有人唱衰、貶低台灣，這些海外遊子則是呼籲，「從世界看見台灣，原來我們可以更愛自己」。

蔡陣營表示，今晚在「社群之夜-人蔘衝一波」活動上，在南港展覽館透過巨型的LED螢幕播放150秒的影片，這也是「英德配」組合宣布後，競選辦公室首支推出的競選影片。

蔡總統連任競選總部發言人阮昭雄表示，這支影片紀錄了在台灣、泰國、荷蘭、法國、奧地利、美國（紐約）、日本、香港，共8個國家的台灣遊子故事，拍攝團隊也實際在當地進行拍攝，要傳達國人在異鄉打拚、學習，即便隔著海洋，但仍然時刻關心著台灣的未來，也經常在不同的情境下，想起台灣的好。

阮昭雄表示，台灣這座島嶼雖然不大，但有世界少見的地貌、豐富的文化底蘊。此外，台灣社會人民熱情、治安良好、醫療制度友善，以及護照受到各國歡迎，都是許多國人在離鄉之後，才更深刻意識到家鄉原來這麼好，因此更認同台灣。

他說，日本311地震時，台灣是國際社會中捐款最多的國家，也因此台灣遊客赴日，常受到當地人民特別的禮遇。

阮昭雄強調，距離明年總統大選只剩下不到40天，小英總統、民進黨立委參選人以及全台灣的人民，早已堅定著信念，在看到香港的反送中運動後，更要持續守護台灣珍貴的民主價值，向全世界展現台灣的好、台灣人的自信。就如同影片中台灣遊子們的口白，「從世界看見台灣，原來我們可以更愛自己」。（編輯：黃國倫）1081203