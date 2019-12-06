親民黨合體郭家軍 推出6大政策

（中央社記者郭建伸台北6日電）親民黨與郭家軍今天首度合體舉行記者會，公布6大政策，眾人也齊跳政策舞，並秀出6種代表性選舉小物，強調2020要「拚新橘」。宋楚瑜競總12日起將發放選舉小物，只要民眾跳政策舞就可兌換。

宋楚瑜競選總部今天下午舉行記者會，由競辦發言人于美人主持，並邀集親民黨內的郭家軍成員，包含不分區立委參選人宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜，及區域立委參選人李正皓、黃綉晶。

于美人表示，他們是第三勢力的整合，這次合作是基於公益，要為台灣更好的未來、前途打拚，並一定會落實郭台銘提出的6大政策。

記者會上推出6大政策，包含「0到6歲國家養」、「大健康產業」、「AI科技智慧島」、「新十大科技建設」、「工者有其屋」、「百億身障保險基金」。

永齡基金會執行長劉宥彤說，就像鴻海集團創辦人郭台銘所言，政治要為經濟服務，所以他們跨越政治，只有政策，站在郭家軍立場，他們進國會就是要推富國利民的政策。

記者會上眾人也齊跳政策舞，高喊「富國利民要捍衛，六大政策進國會」。

于美人秀出6種樂高玩具，表示這是親民黨的選舉小物，代表2020要「拚新橘」；12月12日起，只要民眾來競選總部跳政策舞，就可以索取6大政策的樂高玩具。（編輯：楊玫寧）1081206