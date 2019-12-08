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傳台灣中國都開價賄賂索羅門 外交部：不實指控

最新更新：2019/12/08 14:33
英國衛報報導，索羅門國會議員指稱，台灣和中國在索國外交轉向前，都曾提供鉅款賄賂，以爭取支持。外交部澄清，絕不會與中國進行惡性喊價的金錢外交。圖為索羅門群島國旗（中）。（中央社檔案照片）
英國衛報報導，索羅門國會議員指稱，台灣和中國在索國外交轉向前，都曾提供鉅款賄賂，以爭取支持。外交部澄清，絕不會與中國進行惡性喊價的金錢外交。圖為索羅門群島國旗（中）。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外媒報導，索羅門國會議員稱，台灣和中國在索羅門外交轉向前，都曾提供賄賂以爭取支持。外交部今天澄清，絕不會與中國進行惡性喊價的金錢外交，這項空穴來風的不實指控，已嚴重損及台灣形象。

太平洋島國索羅門群島今年9月與台灣斷交，轉頭北京懷抱。英國衛報（The Guardian）報導，索羅門國會議員指稱，台灣和中國在索國外交轉向前，都曾提供鉅款賄賂，以爭取支持。

對此，外交部發言人歐江安今天回應表示，台灣絕不會與中國進行惡性喊價的金錢外交，更不會像中國把錢放進腐敗政客的口袋。這項空穴來風的不實指控已嚴重損及台灣形象，「外交部鄭重澄清絕無此事」。

歐江安說，索羅門群島因少數政客受到中國利誘，不顧索國廣大民眾的質疑或反對，輕率作出外交轉向的決定，「對此，我國政府至為遺憾並予以強力譴責」。

她強調，台灣珍視與友邦的關係，雙邊合作計畫皆依據國際合作發展法，秉持踏實外交，互惠互助、透明良治的原則，來協助友邦發展並促進當地民眾福祉。（編輯：趙蔚蘭）1081208

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