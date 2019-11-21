吐瓦魯倡結盟友邦共抗中國 總理擬明年4月訪台

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）太平洋友邦吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）今天表示，這次來台訪問，是要重申吐國對雙邊關係的承諾；吐瓦魯提議與台灣其他太平洋友邦結盟支持台灣、共同抵抗中國影響力。他並透露，吐國新任總理拿塔諾可能會在明年4月訪台。

吐國新政府9月成立後，柯飛（Simon Kofe）於16日抵台訪問，訪台期間除了會晤總統蔡英文、外長吳釗燮，也參訪農業、文創及食品加工等產業。首次訪台的柯飛於離台前接受媒體訪問時表示，吐國新政府上台後，對台立場並無改變，這次訪台就是要重申吐國對雙邊關係的承諾。

至於吐國新任總理拿塔諾（Kausea Natano）來台國是訪問的時間，柯飛表示，拿塔諾預計在台灣明年總統大選結束後來台訪問，可能是在4月左右。

吐瓦魯是台灣4個太平洋友邦之一。太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯9月底接連與台灣斷交、轉投北京懷抱後，台灣與太平洋友邦的邦誼受到關注。

柯飛指出，台吐雙邊邦誼已維持40年之久，「比我的年紀還大」。他強調，雙邊關係如同以往堅實（strong），吐國新政府上台後，對台立場沒有任何改變。

他坦言，中國大陸對太平洋島國的壓力越來越大，這也是吐瓦魯新政府需要解決的問題。因此，吐國新政府上台不久後，就表達會對台灣持續支持。

柯飛表示，台吐1979年建立邦交後，北京曾經試圖接觸吐國，不過當時吐國拒絕與中國大陸建立友誼，主要是因為北京提出「一個中國」原則做為建交條件。吐國認為，「友誼建立於信任之上，以忠實為基礎」，這些是吐瓦魯堅守的價值。

他說，雖然這些價值逐漸在太平洋地區流失，有些國家更為看重經濟利益，但吐瓦魯仍然重視這些傳統上的價值，也不會因為「另一個國家」承諾要給的東西，就犧牲40年的友誼。吐瓦魯期盼，台吐基於共享價值與共同利益的雙邊關係成為其他國家的範例。

柯飛透露，吐國新政府上台後，中國尚未正式接觸吐國，但有些中國企業對吐國興建人工島的計畫感到興趣。這些企業先前已直接接觸吐國的地方社群，並嘗試與前任土國政府接觸，但遭到拒絕；新政府也會持相同立場。

面對中國在太平洋地區的擴張，柯飛指出，團結很重要。因此，吐瓦魯希望與諾魯、馬紹爾群島、帛琉等台灣的太平洋友邦結盟成一個挺台的組織，名稱也許可以稱為「台灣之友」（friends of Taiwan）協會，細節仍待近一步討論。

吐瓦魯是目前與台灣邦誼最久的友邦，他說，希望由吐國扮演領頭羊的角色，說服其他3個國家共同加入；要說服其他國家加入應該不難，因為這些國家長期支持台灣，這項提議不僅可以支持台灣，也可以幫助「我們的鄰居抵制中國大陸日漸增加的影響力」，吐國不希望看到有更多太平洋島國陷入中國的債務陷阱、失去部分領土。

他指出，台灣政府對這項提議也表示贊成。除此之外，他認為，美國、日本等國對台灣的支持也很重要，這些國家之間需要有更多的合作，提出戰略做法來抵制中國的影響力，「當我們一起合作的時候，力量比較大」。

對於台吐未來的合作，柯飛表示，兩國合作密切，合作領域包括農業、漁業及醫療等。兩國現正討論提升資通訊產業、網路連結合作的可能性，吐瓦魯希望能在衛星線路方面進行合作。（編輯：林淑媛）1081121