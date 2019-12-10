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重啟核四公投 中選會審定連署人數達成案門檻

最新更新：2019/12/10 21:20
中選會10日公告重啟核四公投的連署人名冊查對結果，共有30萬多名合格連署人，已達到公投成案門檻。圖為核四廠區。（中央社檔案照片）
中選會10日公告重啟核四公投的連署人名冊查對結果，共有30萬多名合格連署人，已達到公投成案門檻。圖為核四廠區。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北10日電）中選會今天公告重啟核四公投的連署人名冊查對結果，共有30萬多名合格連署人，已達到公投成案門檻。中選會表示，本案將提交給13日的委員會審議，程序完備後公告成案。

黃士修今年3月4日領銜提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」公民投票，中選會今天公告連署人名冊查對結果統計表。原本提出的連署人數共有37萬5417人，扣除年齡、居住期間、連署前死亡或重複連署等不符規定者，符合規定的連署人數為30萬7903人。

依公投法規定，連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%以上，以第14任總統、副總統選舉人數計算，連署門檻為28萬1745人。

由於本案合格連署人數已達連署門檻，中選會表示，將提交13日中選會委員會議審議，待審議程序完備後，會依法公告成案。

至於公投投票日期，依據公投法第23條規定，公投自110年起每兩年舉行一次，投票日訂於8月第4個星期六。因此待中選會正式宣告成案後，將於110年8月28日舉行公民投票。（編輯：鄭雪文）1081210

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