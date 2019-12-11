內政部預告 將劃松山台中機場集會遊行禁制區

內政部日前預告草案，將劃定松山機場（圖）、台中機場及周邊集會遊行禁制區；預告期至2019年2月。（圖取自facebook.com/TSA.tw）

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）台北松山機場、台中國際機場已屬於交通部認定的國際機場，為確保機場正常運作、保障飛航安全，內政部日前預告草案，將劃定松山機場、台中機場及周邊集會遊行禁制區；預告期至明年2月。

內政部表示，因應松山機場、台中機場已屬於交通部認定的國際機場，為確保機場正常運作，進而保障飛航安全，有必要維護其公共秩序與安寧；因此，依集會遊行法第6條規定劃定集會遊行禁制區，經參酌航空警察局執行經驗與建議，擬定相關草案。

根據「台北松山機場及其週邊之集會遊行禁制區」草案，未來集會遊行禁制區是濱江街以南（不含濱江街）、撫遠街以西（不含撫遠街）、民權東路以北（不含民權東路）、民族東路及濱江街180巷以東（不含民族東路及濱江街180巷）。劃設範圍都在機場範圍內，未向週邊延伸，也不含空軍松山基地指揮部。

另外，根據「台中國際機場及其週邊之集會遊行禁制區」草案，集會遊行禁制區北至中航路1段與和睦路3段路口南端（西勢寮營門南端）、南至空勤總隊北側圍牆、東至W滑行道（不含W滑行道）及漢翔台灣先進複材中心東側圍籬、西至中航路1段（不含中航路1段）及和睦路3段（不含和睦路3段）。劃設範圍均於機場範圍內，未向週邊延伸。

內政部公告表示，這2項草案的預告期至2020年2月3日，預告期內，民眾可以提出意見或建議。（編輯：紀淑芳）1081211

根據草案，台北松山機場未來的集會遊行禁制區是濱江街以南、撫遠街以西、民權東路以北、民族東路及濱江街180巷以東。（圖取自行政院內政部公報資訊網網頁gazette.nat.gov.tw）