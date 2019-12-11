挺韓遊行挨批製造對立 韓國瑜：罷韓心中有鬼

國民黨總統參選人韓國瑜11日在高雄出席記者會，公布「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」5字箴言，呼籲參加遊行民眾不要衝動、不要脫隊、不砲火相向、一概穿紅、白、藍顏色服飾、有糾紛時錄影存證送警局。中央社記者董俊志攝 108年12月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）罷韓遊行21日在高雄登場，國民黨總統參選人韓國瑜陣營同時舉辦挺韓遊行別苗頭，挨批製造對立。韓國瑜今天表示，這場遊行陽光、歡樂，反批罷韓團體心中有鬼。

「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」記者會下午在韓國瑜全國競選總部舉行，韓國瑜現身說明遊行路線，並介紹遊行現場販賣的募款小物。

韓國瑜在記者會上公布挺韓大遊行5字箴言，呼籲參加遊行民眾「衝」不要衝動、「脫」不要脫隊、「炮」不放炮竹、「概」遊行民眾一概穿紅、白、藍顏色的衣服、「送」有糾紛衝突錄影存證送警方處理。

韓國瑜表示，21日這場遊行將呈是歡樂、陽光及喜悅的挺韓大遊行；政治不一定要暗黑，也可以歡樂、陽光並帶給民眾希望。

罷韓遊行21日也在高雄登場，韓國瑜呼籲罷韓團體千萬不要用遊覽車及發便當動員外縣市民眾參加，不要搞成政治動員，此舉於法不合，呼籲大家睜大眼睛，不容沒有投票權的外縣市民眾當天來影響罷韓風向。

韓國瑜並請市民張大眼睛看看，他擔任市長以來，一直認真用心，但今年2月剛過完農曆春節，他沒做幾個月的市長，綠營就發動罷韓，可見民進黨輸掉市長不甘心，把他視眼中釘、肉中刺，極盡「黑韓」能事要除掉他。

這場記者會特別挑選下午2時22分舉行，韓國瑜對此接受媒體訪問表示，這象徵2020年投2號韓國瑜。

至於Wecare高雄發起人尹立認為，韓陣營執意辦挺韓遊行製造對立，呼籲韓國瑜「當家不鬧事」；韓國瑜則表示，他從來沒有想鬧事，挺韓、罷韓遊行路線也分隔南北，雙方各自表達自己想法，除非罷韓團體「心中有鬼」才有鬧事想法。

「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日下午1時11分由高雄市神農路凹子底公園出發，沿明誠路、自由路，終點為左營區微笑公園，全程約3.1公里。現場將販賣韓國瑜募款小物，包括帽子、衣服及毛巾等。

罷韓的「Wecare高雄大遊行」起點則是高雄市文化中心，沿五福路至駁二藝術特區終點，全長約4.5公里。雙方路線分隔南北，沒有交叉重疊，路線最近相距約3.8公里。（編輯：陳清芳）1081211

國民黨總統參選人韓國瑜（前右）11日在高雄出席1221南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會，宣導遊行5字箴言，呼籲參與民眾支持「沖脫泡蓋送」。中央社記者董俊志攝 108年12月11日

國民黨總統參選人韓國瑜（前）11日在「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」記者會中表示，這場遊行將是歡樂、陽光及喜悅的挺韓大遊行；政治不一定要暗黑，也可以歡樂、陽光並帶給民眾希望。中央社記者董俊志攝 108年12月11日