郭婞淳越級打怪 天津世界盃摘1金2銀

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣舉重名將郭婞淳今晚在天津舉重世界盃越級挑戰女子64公斤量級，她以抓舉105公斤、總和246公斤拿下雙銀，挺舉則以141公斤擊敗世界紀錄保持人鄧薇摘金。

2019天津舉重世界盃暨東京奧運資格賽是「舉重女神」郭婞淳今年賽季的年終封關戰，她自2016年里約奧運結束後至今，在總和累計拉出7連勝、未嘗敗績。

這次世界盃教練林敬能為讓郭婞淳有新的刺激，加上希望能讓愛徒卸下連勝壓力與包袱，因此讓郭婞淳由原先主攻的女子59公斤量級，「越級」參加64公斤級。

而中國的3項世界紀錄保持人鄧薇今晚在抓舉以117公斤與總和255公斤拿下雙金，不過在挺舉僅繳出138公斤，反輸給郭婞淳的141公斤僅拿下銀牌。

今天稍早進行的女子59公斤級賽事，北韓崔孝辛以抓舉104公斤、挺舉138公斤、總和242公斤拿下3面金牌。

郭婞淳這次賽前過磅體重僅60.14公斤，在年底最後一場比賽，且在沒調整前提下，挺舉還能突破59公斤量級最佳的140公斤，雖然總和連勝紀錄劃下休止符，林敬能強調：「帳面上是輸了，不過我們贏了面子。」

林敬能透露，平時訓練郭婞淳的挺舉就維持在138至140公斤間，這次比賽能舉出超越訓練時的成績，他說：「這對郭婞淳來說，將可增添更多的信心，對於她明年比賽也有很大好處。」

比賽結束後，郭婞淳今年賽季也告一段落，林敬能表示，接下來將開始備戰明年的亞洲舉重錦標賽，也盼望愛徒持續進化，在東京奧運可以取得佳績。（編輯：吳協昌）1081211