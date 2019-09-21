郭婞淳舉重世錦賽雙破世界紀錄 奪2金1銀[影]

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣舉重女將郭婞淳今天在世界舉重錦標賽女子59公斤級，抓舉以106公斤奪銀，但隨後挺舉舉出破世界紀錄的140公斤摘金，總和也以破世界紀錄的246公斤添金。

郭婞淳去年世錦賽打破2項世界紀錄，拿下2金1銀，今年4月亞錦賽，又以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤，3項都打破世界紀錄，風光奪得3金，這次出征泰國芭達雅舉行的世錦賽，屬於金牌等級賽事，同樣目標3破世界紀錄，而同場較勁選手包括2016里約奧運女子舉行63公斤級銀牌的北韓崔孝辛、中國選手陳桂明等人。

郭婞淳今天第一次抓舉試舉103公斤就成功，隨即再將目標上調至106公斤，但第2次試舉失敗，隨後再度上陣，第3次成功舉起，以106公斤平自己保持的世界紀錄，摘下銀牌。而降級參賽的崔孝辛以107公斤打破世界紀錄，拿下金牌，陳桂明則以101公斤鍍銅。

郭婞淳在擅長的挺舉項目，第一次舉起133公斤，第2次試舉將目標直接上調至自己所保持的世界紀錄137公斤，且挑戰成功，面對崔孝辛第3次舉起138公斤，郭婞淳不甘示弱，再度上調目標，最終順利以140公斤、總和246公斤進帳2面金牌，且雙雙打破世界紀錄，本屆世錦賽再以2金1銀作收。

崔孝辛挺舉138公斤，總和245公斤，分別摘下銀牌，而陳桂明挺舉132公斤、總和233公斤，再添2面銅牌。

根據國際舉重總會規定，2020年東京奧運舉重項目參賽資格取得方式之一為積分制，選手須於3個奧運資格積分週期（2018年11月1日起至2019年4月30日、2019年5月1日起至2019年10月31日及2019年11月1日起至2020年4月30日）間，選擇參加6次賽事等級，而參加的等級分別有金牌、銀牌及銅牌，選手必須在每個積分週期至少參加1場次，最後取其4次最好成績，積分排名在該量級前8名將取得參賽資格。（編輯：吳協昌）1080921