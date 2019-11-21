獲頒國光體育獎章 郭婞淳獎金600萬元最多

（中央記者黃巧雯台北21日電）108年度國光體育獎章年度頒獎典禮將於29日登場，體育署今天表示，今年共455人次獲獎，將頒出1億5310萬元，其中又以舉重女將郭婞淳囊括9項獎章，獲600萬元獎金最多。

郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱、「黃金右臂」鄭兆村今年在賽場上大放異彩，各以世界舉重錦標賽金牌、世界競技體操錦標賽銀牌以及亞洲田徑錦標賽金牌等成就獲頒國光體育獎章，也是今年頒獎典禮的焦點人物。

108年度國光體育獎章採計賽事自民國107年底起至本週為止，其中郭婞淳在世錦賽、亞錦賽屢創佳績，共獲9項獎章，推估將有新台幣600萬元獎金入袋，也是今年獲得獎金最多的運動員。

李智凱今年在2019拿坡里世界大學運動會鞍馬項目連霸，男團以及個人全能各斬獲一面銀牌、銅牌，加上亞錦賽勇奪全能隊史首金，以及去年和今年分別在世錦賽鞍馬項目摘下銅牌、銀牌的佳績，估計奪得獎金367.5萬元。

今年中華隊在世大運一共獲得9金13銀10銅，在參賽國中排名第7名，創下中華隊參加境外世大運以來的最佳成績，體育署競技運動組組長洪志昌指出，今年世大運選手共59人次獲獎，獎金合計2070萬元。

不過，整體獲獎人次則以龍舟運動最多，共122人次，獎金高達5730萬元。

洪志昌表示，年僅15歲的體操選手丁華恬在2019年亞洲體操錦標賽平衡木項目搶下金牌，也是這次獲獎年紀最小的選手。（編輯：張雅淨）1081121