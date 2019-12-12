台灣面對中國打壓 葛胥曼：維持強健民主最重要

對於中國對台打壓加劇，包括阻撓台灣參加國際組織、搶奪邦交國等，美國國家民主基金會（NED）執行長葛胥曼（Carl Gershman）接受中央社專訪時表示，台灣需要透過安全、經濟、外交等作為來防衛自己，但最重要的是維持強健的、具包容性的民主，以抵抗外來威脅。中央社記者徐肇昌攝 108年12月12日

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）中國對台打壓加劇，美國國家民主基金會（NED）執行長葛胥曼表示，台灣需要透過安全、經濟、外交等作為來防衛自己，但最重要的是維持強健的、具包容性的民主，以抵抗外來威脅。

葛胥曼（Carl Gershman）10日出席台灣民主基金會舉辦的亞洲民主人權獎頒獎典禮，並於會中接受總統蔡英文頒授「大綬景星勳章」，表彰他對自由民主及台美關係的貢獻。

對於中國對台打壓加劇，包括阻撓台灣參加國際組織、搶奪邦交國等，葛胥曼接受中央社專訪時表示，台灣需要透過安全、外交、經濟等作為來防衛自己，但他認為，最重要的是維持強健的、具有包容性的民主。

他指出，台灣受到中國在外交、軍事等方面的威脅，須維持自我防衛的能力。就他看來，台灣若能維持強健、成功的民主，就能有韌性抵抗這些持續性的威脅。

雖然中國打壓台灣動作不斷，但國際上有越來越多支持台灣的力量，台灣需要持續累積這樣的能量，他認為，「如果台灣能夠保持團結、強健」，讓民主制度持續健康地運轉，相信終能解決所面臨的挑戰。

他指出，台灣社會對民主是有共識的，「這點很好、且需要被強化」，台灣越能維護民主的韌性，就越能抵抗外來的威脅。

除了台灣自身努力外，葛胥曼說，美台關係也很重要，美台之間的友誼不僅需要維持，也須深化。

至於台灣遭受大量外來惡意的網路攻擊，他說，面對這些主要來自中國的攻擊，台灣透過社群媒體來強化公民參與民主的經驗，值得其他面臨同樣問題的國家學習。他也說，民主轉型、如何對抗外來惡意勢力的網路攻擊等都是未來與民主基金會可能的合作機會。

另一方面，葛胥曼表示，中國將民主視為一種威脅。台灣是民主政體，有政治合法性（political legitimacy），但中國是獨裁政體，只有績效合法性（performance legitimacy），如果經濟發展好，就能運作順暢。但事實上，經濟發展不可能一直都很好，人民終究會渴望能決定自己的未來。

他指出，中國常說民主是外來的、是西方的，但台灣就是一個範例，證明華人社會也能有民主。他並以天安門事件、香港反送中為例說明，那些示威者都是中國人，而且他們想要自由、想要民主。

此外，為反制美國總統川普（Donald Trump）簽署「香港人權與民主法案」，中國日前宣布暫停美艦訪港並制裁5個非政府組織，包括美國國家民主基金會。葛胥曼對此表示，目前還不清楚中國想要怎麼做，基金會將持續推動支持人權、言論自由、資訊自由流通的工作。（編輯：黃國倫）1081212