公民活動自由度調查 台灣列亞洲唯一開放國家

非政府人權組織CIVICUS和亞洲論壇4日在曼谷發布2019年受威脅的公民力量報告，台灣是亞洲唯一被列為開放的國家。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年12月4日

（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）人權組織調查全球公民活動空間的自由程度，台灣是亞洲唯一被列為開放的國家，人權工作者認為台灣在人權議題上具有關鍵地位。報告中也特別提到香港的反送中抗議活動。

非政府人權組織CIVICUS和區域人權組織亞洲論壇（Forum-Asia）合作調查亞洲的公民活動空間自由度，今天在曼谷發布2019年受威脅的公民力量報告（People Power Under Attack 2019）。

報告從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估全球各國的公民活動空間，程度分為5級，最好的為開放（Open），接下分別為狹窄（Narrowed）、受限（Obstructed）、壓抑（Repressed）、封閉（Closed）。

全球196個國家中，43個國家列為開放，42個國家列為狹窄，49個國家列為受限，38個國家列為壓抑，24個國家列為封閉。

亞洲25個國家中，台灣是唯一被評為開放的國家；日本和南韓列為狹窄；10個國家受限；8個國家被評比為壓抑；4個國家包括中國、北韓、越南和寮國被評比為封閉。

報告指出，在亞洲，侵犯公民活動空間最主要的手段就是審查制度，其中中國是主要的實行者，例如封鎖主要的新聞媒體以及社群媒體。除了中國，巴基斯坦、泰國和孟加拉也是幾個經常使用審查制度的國家。

廣東民眾連日反對當地興建火葬場，卻遭警方鎮壓。（圖取自微博網頁weibo.com/u/5705802943）

中國網友討論廣東茂名化州市民眾抗議興建火葬場遭警方以催淚彈鎮壓時，不停從正反兩面扣連香港反送中示威。（圖取自微博網頁weibo.com）

第2種亞洲國家最常用的手段是使用法律壓制人民的民主和政治權利，許多國家會用毀謗罪對付異議分子或是反對人士，例如孟加拉、馬來西亞和菲律賓。

報告中特別把香港今年反送中運動的狀況提出來。報告指出，香港的公民空間正在急速縮減中；不少報導提到警方過度使用武力對付抗議者；也有證據顯示有人在拘留期間遭遇到不正當的對待和抗議；而且抗議期間很多記者被攻擊或騷擾。

儘管亞洲的公民活動空間狀況並不佳，但報告認為仍有幾個正面的發展，例如馬爾地夫廢除了對記者和反對人士不利的反毀謗法、馬來西亞廢除了有爭議的反假新聞法以及台灣通過了歷史性的同婚法案。

CIVICUS研究員班奈狄克（Josef Benedict）接受中央社訪問時表示，台灣的新聞自由、言論自由和集會自由比起其他亞洲國家來說狀況好很多，當人民出來抗議時，政府有在傾聽人民的聲音。台灣對亞洲的人權工作者來說是一個避風港，在人權議題上，台灣在亞洲具有關鍵的地位。

不過，班奈狄克認為台灣仍有繼續進步的空間，例如移工議題，他舉例，在台灣工作的漁工應該獲得更好的保護，這個議題他們會持續追蹤。（編輯：馮昭）1081204