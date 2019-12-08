以香港為借鏡 楊甦棣：台人認知中國不可信任

前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）8日在台北受訪表示，看到香港的例子，他認為，台灣人有足夠的智慧，知道當中國承諾「統一之後，一切都會沒問題」，這樣的話是不可信的。中央社記者謝佳璋攝 108年12月8日

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣今天表示，中國政府對待香港的方式可做為台灣的借鏡，讓台灣人認知到，「相信中國是危險的」。他並認為，中國國家主席習近平對待香港的方式有助總統蔡英文的選情。

楊甦棣（Stephen Young）與美國國防部前亞太事務助理部長葛瑞森（Wallace C. Gregson）來台參加由台灣智庫與美國華府智庫「全球台灣研究中心」合辦的「建構印太新局下台美關係新架構」台美智庫國際論壇。2人並於今天下午接受媒體訪問。

香港反送中示威抗議延燒半年，許多抗議人士遭到港警暴力鎮壓。楊甦棣受訪時表示，習近平對待香港的方式有助爭取連任的蔡總統選情。近來香港情勢發展可作為台灣的借鏡，讓許多台灣人認知到，「相信中國是危險的」，而蔡總統對中國採取強硬的態度。

看到香港的例子，他認為，台灣人有足夠的智慧，知道當中國承諾「統一之後，一切都會沒問題」，這樣的話是不可信的。

楊甦棣表示，習近平對待香港的方式是因為擔心香港人的示威抗議引發中國其他地區的人因不滿國內經濟等問題，也仿效進行抗爭。雖然在中國，抗議是很難的事，不過一但壓力累積到一定程度，就會發生。

至於若蔡總統連任後，兩岸情勢是否會有所改變，葛瑞森受訪時表示，習近平可能不樂見蔡總統連任，但這對台灣人來說並不重要。台灣是民主、自由的社會，台灣人有權選出自己的總統。

葛瑞森說，蔡總統處理兩岸關係很謹慎小心、不挑釁，這樣的立場應該會持續下去。習近平有香港問題要處理，他不認為，習近平還會想另外製造有關台灣的問題；而即便他真的這樣做，台灣、美國都有方法因應。

有關美國軍艦停靠台灣的可能性，葛瑞森說，他不認為美國會想立即就這樣做，這需要評估得失，包括是否有助增進美台關係、是否會為蔡總統帶來更多困難等。他認為，美國是以漸進的方式一步步推進，藉以保護台美雙方的利益。

關於台美軍事交流的部分，葛瑞森建議，台美雙方應考慮利用美國在關島等地的美國基地進行培訓。美國和帛琉、馬紹爾群島都簽有防衛協定，這2個國家也是台灣的友邦，他認為，台美在這些地方進行軍事訓練是可行的；比起台灣軍方人士大老遠飛到美國本土進行訓練，這樣的方式更能節省花費。

另外，葛瑞森也贊成台灣恢復在關島的辦事處。在太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交後，在關島設處有助強化台灣在太平洋地區的存在感。（編輯：鄭雪文）1081208

前美國國防部亞太事務助理部長葛瑞森（Wallace C. Gregson）（圖）8日在台受訪，對於若總統蔡英文連任，兩岸情勢是否會有所改變，葛瑞森說，中國國家主席習近平可能不樂見蔡總統連任，但這對台灣人來說並不重要；台灣是民主、自由的社會，台灣人有權選出自己的總統。中央社記者謝佳璋攝 108年12月8日

前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）8日在台北受訪表示，看到香港的例子，他認為，台灣人有足夠的智慧，知道當中國承諾「統一之後，一切都會沒問題」，這樣的話是不可信的。中央社記者謝佳璋攝 108年12月8日

前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）（右）與前美國國防部亞太事務助理部長葛瑞森（Wallace C. Gregson）（左）8日下午在台北接受訪問，就兩岸、台美關係等議題發表看法。中央社記者謝佳璋攝 108年12月8日