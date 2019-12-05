美B-52轟炸機進台北飛航區 專家：回應轟六繞台

（中央社記者游凱翔台北5日電）航機追蹤推特Twitter「Aircraft Spots」昨天披露，兩架美軍B-52H轟炸機關島起飛後進入台北飛航情報區後返回駐地。國防部今天對此不評論，軍事專家陳維浩則認為，此舉是回應共軍日前轟六繞台，藉由開啟ADS-B達到對外宣示效果。

知名航機追蹤推特「飛機守望（Aircraft Spots）」昨天披露，兩架美軍B-52H轟炸機，自關島安德森基地起飛後，進入台北飛航情報區巡航再飛返安德森空軍基地。

國防部發言人史順文少將表示，對此不評論，但國軍對於台灣周邊海空域動態，均可運用聯合情監偵作為掌握與應處，呼籲國人放心。

軍事專家、「軍事連線」雜誌主編陳維浩接受中央社訪問認為，日前共軍轟炸機「轟6」出海繞台時，有時都會開廣播式自動相關監視（ADS-B），讓一般民眾能夠航機追蹤得知路徑，自此之後，每當美軍轟炸機或大型慢速軍用機經過台灣附近時也都會開啟，藉此達到對外宣示的效果。

陳維浩表示，這次的飛行有可能是例行飛行，但藉由開啟ADS-B，讓一般民眾得以了解路徑、高度，具有特別的意義。（編輯：林興盟）1081205