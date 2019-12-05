更多編輯台推薦新聞：
泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施
政治

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照
科技

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美B-52轟炸機進台北飛航區 專家：回應轟六繞台
首頁 / 重點新聞

美B-52轟炸機進台北飛航區 專家：回應轟六繞台

最新更新：2019/12/05 17:08
航機追蹤推特Twitter「Aircraft Spots」4日披露，兩架美軍B-52H（圖）轟炸機關島起飛後進入台北飛航情報區後返回駐地。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）
航機追蹤推特Twitter「Aircraft Spots」4日披露，兩架美軍B-52H（圖）轟炸機關島起飛後進入台北飛航情報區後返回駐地。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

（中央社記者游凱翔台北5日電）航機追蹤推特Twitter「Aircraft Spots」昨天披露，兩架美軍B-52H轟炸機關島起飛後進入台北飛航情報區後返回駐地。國防部今天對此不評論，軍事專家陳維浩則認為，此舉是回應共軍日前轟六繞台，藉由開啟ADS-B達到對外宣示效果。

知名航機追蹤推特「飛機守望（Aircraft Spots）」昨天披露，兩架美軍B-52H轟炸機，自關島安德森基地起飛後，進入台北飛航情報區巡航再飛返安德森空軍基地。

國防部發言人史順文少將表示，對此不評論，但國軍對於台灣周邊海空域動態，均可運用聯合情監偵作為掌握與應處，呼籲國人放心。

軍事專家、「軍事連線」雜誌主編陳維浩接受中央社訪問認為，日前共軍轟炸機「轟6」出海繞台時，有時都會開廣播式自動相關監視（ADS-B），讓一般民眾能夠航機追蹤得知路徑，自此之後，每當美軍轟炸機或大型慢速軍用機經過台灣附近時也都會開啟，藉此達到對外宣示的效果。

陳維浩表示，這次的飛行有可能是例行飛行，但藉由開啟ADS-B，讓一般民眾得以了解路徑、高度，具有特別的意義。（編輯：林興盟）1081205

知名航機追蹤推特「飛機守望（Aircraft Spots）」4日披露，兩架美軍B-52H轟炸機，自關島安德森基地起飛後，進入台北飛航情報區巡航再飛返安德森空軍基地。（圖取自twitter.com/AircraftSpots）
知名航機追蹤推特「飛機守望（Aircraft Spots）」4日披露，兩架美軍B-52H轟炸機，自關島安德森基地起飛後，進入台北飛航情報區巡航再飛返安德森空軍基地。（圖取自twitter.com/AircraftSpots）
延伸閱讀
美軍巡洋艦12日通過台灣海峽 今年第9次共軍航空母艦通過台海 美日軍艦緊跟國軍監控政院拍板F-16V軍購特別條例 蘇貞昌：中威脅倍增
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報