路透社：中國謠言加網軍 台灣對抗選舉假新聞

（中央社台北18日綜合外電報導）台灣總統大選進入倒數階段，路透社今天以「中國的『謠言』與『網軍』」為題，探討選戰期間的「假新聞」。

這篇題為「中國的『謠言』與『網軍』－台灣對抗選舉『假新聞』」（Chinese 'rumours' and 'cyber armies' - Taiwan fights election 'fake news'）的文章指出，長期以來台灣民主極度兩極化，黨派意識濃厚，指控對手幹骯髒勾當、被指控的一方否認、指控的一方再反駁回去，根本就是島內政治日常。

路透社指出，現在全世界都在和假新聞奮戰，而台灣方面表示，對中國操弄影響力的作法特別難以招架。

行政院大陸委員會副主任委員邱垂正對路透社提及中國說：「台灣是民主開放的社會，他們利用我們的自由和開放，帶進不利政府的新聞。」

「他們想混淆人民的觀感，這是場觀感之戰。」「中國利用在台灣的組織散播假新聞。」

但國民黨、以及民調落後現任總統蔡英文的國民黨總統候選人韓國瑜都說，選民應該注意到執政黨是在混淆視聽，別再「抹紅」國民黨。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋告訴路透社：「看看網路，難道不是超過9成新聞都在攻擊韓國瑜？」

王淺秋說，執政的民進黨抱怨北京代表在野的國民黨介入大選，但網路公共論壇PTT上幾乎沒人支持國民黨，讓民進黨的說法欠缺說服力。

她問道：「如果中國想支持國民黨，結果怎麼會是這樣？」「是他們（中國）的假新聞網軍太弱？他們不及格？還是為民進黨服務的網軍比較強，比較猛？」

中國方面否認介入台灣大選，中國國務院台灣事務辦公室表示，暗示中國試圖干預的說法，本身就是「假新聞」。

台灣事務辦公室對路透社發出聲明說：「每次台灣有選舉，就會有各種的假新聞被『製造』來製造謠言，抹黑大陸。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1081218