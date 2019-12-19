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台積電除息2.5元 開盤跌2元貼息

最新更新：2019/12/19 09:49
台積電第2季現金股利19日除息，每股配發新台幣2.5元。（中央社檔案照片）
台積電第2季現金股利19日除息，每股配發新台幣2.5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹19日電）台積電第2季現金股利今天除息，每股配發新台幣2.5元，股價表現不如預期，跳空開低，跌2元，面臨貼息窘境。

今年起台積電改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，10月17日發放，第2季股息每股2.5元，今天除息。

台積電配發季度股息，不僅除息前棄息賣壓減緩，因股息不到股價的1%，還加速填息速度，台積電第1季股利9月19日除息，一開盤便完成填息，市場看好，台積電第2季股利今天除息，可望維持迅速填息走勢。

因美國國會眾議院將表決彈劾美國總統川普的條款，美股走勢震盪，道瓊工業指數跌27.88點，費城半導體指數跌1.63點，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.22%，連帶影響台積電今天除息表現。

台積電股價表現不如市場預期，跳空開低，達340元，跌2元，面臨貼息窘境。

台積電第2季現金股利總金額648.25億元，預計明年1月16日發放，證交所指出，台積電今天除息發行市值減少648.25億元，占發行量加權股價指數約21.62點。

台積電董事會於11月12日已核准第3季現金股利每股2.5元，預計2020年3月19日除息，並於2020年4月16日發放。

受惠智慧手機與高效運算需求強勁，7奈米製程產能滿載，台積電第4季營收可望首度突破100億美元大關，將達102億至103億美元，季增約9%，續創歷史新高紀錄。

法人預期，台積電明年在5G與高效運算市場成長驅動下，營運可望回復高成長動能，業績將較今年成長15%至20%水準。（編輯：黃國倫）1081219

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