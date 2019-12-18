台積電19日除息2.5元 估影響大盤21.62點
最新更新：2019/12/18 18:41
晶圓代工廠台積電第2季現金股利將於19日除息，每股配發新台幣2.5元，證交所估計將影響加權股價指數約21.62點。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北18日電）晶圓代工廠台積電第2季現金股利將於19日除息，每股配發新台幣2.5元，證交所估計將影響加權股價指數約21.62點。
台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，並於10月17日發放，第2季現金股息每股2.5元，將於12月19日除息，總金額648.25億元，預計明年1月16日發放。
證交所指出，台積電因除息，發行市值將減少648.25億元，估計減少市值占發行量加權股價指數約21.62點。
台積電除息前夕外資轉買為賣，今天賣超9353張，不過，本土投信與自營商同步買超，呈土洋法人對作局面，台積電股價終場收在344.5元，小跌0.5元，跌幅約0.14%。
外資普遍看好台積電明年營運表現，預期在5G與高效運算市場成長驅動下，台積電明年營運可望回復高成長動能，業績將較今年成長15%至20%水準。（編輯：楊凱翔）1081218\