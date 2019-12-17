台積電領軍 台股衝過12000點

（中央社記者潘智義台北17日電）美股續創新高，台股今天由台積電領軍，順勢一路走高，終於在站上11000點兩個月後，突破12000點，收在最高點12097.01點，後市將挑戰1990年2月的12682點盤中歷史高點。

加權指數終場收在12097.01點，大漲157.24點，漲幅1.32%，成交金額新台幣1547.75億元。8大類股全面走揚，尤其台積電領頭的機電類股漲勢最明顯，其次為塑化、紡織類股。

晶圓代工龍頭台積電收在最高點345元，上漲2.68%。蘋果光學鏡頭供應商大立光收在5040元，上漲4.23%，鴻海收在平盤91.6元。IC設計大廠聯發科收在460.5元，上漲4.19%。

上週外資買超的面板股友達收在10.2元，漲0.99%。群創收在8.62元，漲0.23%。

傳產股方面，台塑收在99.1元，上漲2.38%。南亞收在72.7元，上漲0.69%。遠東新收在30.2元，上漲1.17%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股突破12000點，中長多格局未變，但從技術面來看，指數乖離過大，再上漲還是會面臨壓力，接下來可望維持驚驚漲走勢。

蔡明翰指出，美中貿易談判達成協議，但關稅逐步降低才是重點，這也是去年貿易戰開打以來，迄今首見降低關稅的說法，代表貿易戰趨勢反轉，風險最高點已過，台股中長多格局也獲得確認。

他說，台股強勢吸金，外資匯入帶動新台幣走升。台股短線漲多，近日若遇到壓力拉回，都是因為漲多乖離加大，多頭格局不變，指數也會在5日線附近獲得支撐。

關於選股，他認為，現階段指數處於高檔，宜把握低位階個股，例如第4季才獲資金青睞的記憶體、被動元件、石英元件、面板等族群，至於年初就開始講的5G題材熱門股，長期發展趨勢依然看好，但因股價漲多，除非有新的題材，否則就算拉回再買，後續再漲力道也有限。（編輯：張均懋）1081217

台股收盤漲157.24點 站上12000點

（中央社台北17日電）台北股市今天開高走高，收盤漲157.24點，為12097.01點，漲幅1.32%，成交金額新台幣1547.75億元。

加權指數開盤為11939.62點，盤中最高12097.01點，最低11939.62點；不含金融股指數10267.09點，漲145.37點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.56%、食品股漲0.48%、塑化股漲1.11%、紡織股漲0.91%、機電股漲1.69%、造紙股漲0.59%、營建股漲0.51%、金融股漲0.56%。

委買張數1432萬7740張，委賣張數811萬8310張，成交張數529萬8690張。

收盤時上漲554家，下跌251家，持平148家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、富邦VIX、群創、友達、聯電。

漲幅前5名個股為台南-KY、仲琦、康師傅-DR、杜康-DR、佳和。

跌幅前5名個股為天瀚、聖馬丁-DR、十銓、豐達科、華上。1081217