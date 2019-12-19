中國打壓台灣 葉望輝：美國應讓北京付上代價

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）中國不斷打壓台灣國際空間，前美國副總統錢尼的副國安顧問葉望輝說，美國應該讓中國為此付出代價，例如派出美國高階官員來台交流；另外，近期香港情勢也證明，北京不在意和平、只重控制。

2020台灣總統大選將至，現為美國福斯新聞政論員的葉望輝（Stephen Yates）近期訪台觀察選情，並於今天與媒體進行座談。葉望輝表示，這次訪台拜會了民進黨、國民黨黨部，以及鄰近民進黨中央黨部的總統蔡英文的競選總部，同時，也與競選連任的無黨籍立委林昶佐會面。

媒體問及，中國打壓台灣國際空間，包括阻撓台灣參與國際組織、奪取邦交國，葉望輝建議，每當中國阻止台灣參與世界衛生組織會議等活動時，美國或其他盟友就應該派出他們的衛生部長來台進行交流，藉以讓全球衛生對話不要出現漏洞。

他說，北京可能會對此表達抗議，但美國無需理會，也要讓中國了解，要不就是讓台灣參與相關的國際對話，要不就會看到美國高階官員到台灣進行相關交流。這樣的做法是為了表明美國看重實質交流，也符合台灣旅行法鼓勵美台高階官員互訪的意涵。

如果中國又奪走台灣的友邦，他認為，美國也許應該派出國務卿到台灣訪問、進行對話；中國一定不樂見這樣的情況，可能就會停止奪取台灣友邦的動作。

他說，這是他個人意見，但他認為，國際間應該要嚴肅思考如何讓中國為了打壓台灣、企圖孤立民主自由的台灣而付上代價。

對於中國國家主席習近平今年初提出，將探索「一國兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐，葉望輝表示，2019年證明了北京政府「完全不在意和平，只在意控制」。以近期的香港情勢為例，如果北京在意和平、共存的話，有很多其他的方式可以用來因應香港的情勢；如果北京重視和平，就會遵守對香港的承諾，但顯然並非如此。

他指出，2019年初，習近平提出一國兩制的台灣方案，但有鑒於最近香港的情勢，他不認為，當北京提出和平統一時，是嚴肅看待和平這件事的。

葉望輝表示，台灣人民跟香港人民一樣熱愛民主，也都渴望為下一代維護民主。他期盼美國與其他盟友能協助香港、台灣，一起捍衛自由。

至於如何看待台灣大選後的兩岸關係發展，他說，台灣政府對兩岸對話抱持開放態度，但希望對話不設有任何前提，不過，北京通常是對兩岸對話設有前提。如果總統蔡英文連任，他預期目前的情況將會維持，國際社會也可能會關切北京對此的反應。

他說，2019年是「令人灰心的（disheartening）一年」，香港的狀況令人懷疑中國共產黨是否準備好與任何一個自由社會和平共存。不僅是香港，這也是台灣、美國所面臨的挑戰。（編輯：紀淑芳）1081219